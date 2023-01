« On est en reprise progressive après la pandémie, où on a eu une année sans services, une deuxième année en 2021 avec une reprise partielle. On a fait juste une partie de la campagne, car la COVID est revenue à la charge au moment de Noël. Il faut qu’on se donne du temps pour que les habitudes reprennent. » — Une citation de Stéphanie Hoarau, coordonnatrice d'Opération Nez rouge à Sherbrooke

On constate que les habitudes se reprennent lentement, tant au niveau des bénévoles [...], mais aussi au niveau des usagers du service , ajoute la coordonnatrice pour la région.

La recherche de bénévoles a en effet représenté un défi, ce qui avait toutefois déjà été observé avant la pandémie. Ça a toujours été le nerf de la guerre. On a besoin de bénévoles pour rendre le service. Il y a souvent eu des besoins de bénévoles par le passé pour des nuits beaucoup plus névralgiques, telles que Noël et le 31 décembre , remarque Stéphanie Hoarau.

À lire aussi : Être bénévoles pour Opération Nez rouge, le temps d’une soirée

Elle constate par ailleurs que les bénévoles ont parfois connu des débuts de soirée calmes ou des fins de nuits sans appels, en raison, notamment, d'un nombre réduit de rassemblements. Peut-être que les gens n’ont pas repris encore totalement leurs habitudes de faire des sorties dans le cadre des festivités de Noël , avance-t-elle.

« Dans tous les cas, chaque transport qu’on a réalisé cette année est un accident potentiellement évité. » — Une citation de Stéphanie Hoarau, coordonnatrice d'Opération Nez rouge à Sherbrooke.

La moyenne des dons recueillis par raccompagnement a d'autant plus atteint un record historique , souligne la coordonnatrice. On a 23 $ par raccompagnement. Les gens étaient particulièrement généreux cette année .

À Sherbrooke, les dons sont remis aux étudiants du Vert et or de l’Université de Sherbrooke sous forme de bourses.

Tour du monde

Après neuf ans de services, c’était une dernière saison des Fêtes pour Stéphanie Hoarau en tant que coordonnatrice d'Opération Nez rouge à Sherbrooke.

Dès les prochains jours, elle s'envolera avec sa conjointe et leurs deux enfants pour un périple de huit mois à travers le monde, en commençant par le Chili.