John Tory propose une hausse de près de 50 M$ du budget de la police de Toronto

Le maire de Toronto désire voir le budget de la police augmenter de 4,3 %, portant son financement à plus de 1,1 milliard de dollars.

Lors d’une conférence de presse mardi, John Tory a spécifié que l’argent permettrait d’embaucher 200 policiers supplémentaires en plus d’ajouter 90 agents spéciaux et 20 opérateurs du centre d’urgence 911.

Répartition proposée des 200 nouveaux policiers : 162 policiers aux unités d’intervention prioritaires

22 policiers à la gestion des enquêtes sur les crimes graves

16 policiers de quartier

L’une de nos responsabilités principales est d’assurer la sécurité de nos communautés , a déclaré le maire Tory avant d’ajouter que cet investissement de 48,3 millions de dollars est responsable et nécessaire .

La proposition doit être évaluée lundi prochain par la commission des services policiers. Elle sera ensuite retournée au conseil municipal pour approbation dans le cadre des discussions sur le budget 2023 de la Ville.

L’année dernière, le financement de la police représentait 7 % des dépenses de fonctionnement de la Ville, constituant ainsi son plus important poste budgétaire.

Aux dires du John Tory, la police torontoise a reçu des augmentations budgétaires annuelles de 1,6 % en moyenne depuis son arrivée à la mairie en 2014.

Dans un communiqué, le Service de police a confirmé que la proposition du maire concorde avec ses demandes budgétaires pour l’année à venir.

Myron Demkiw est le chef de la police de Toronto depuis décembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Ces demandes reflètent le besoin critique d'embaucher plus de policiers, d'opérateurs du 911 et d'agents spéciaux pour augmenter la capacité opérationnelle et, par conséquent, la sécurité publique , a déclaré le chef de police Myron Demkiw.

Le maire a également énoncé l’intention d’investir 2 millions de dollars supplémentaires dans les programmes de soutien communautaire de la Ville.

Le définancement de la police toujours demandé

Cette proposition survient un peu plus de deux ans après un soulèvement populaire qui demandait le définancement de la police, notamment en réaction à la mort de George Floyd. Les échos de ce mouvement se font toujours entendre dans la Ville Reine.

[Le maire] subventionne la police de cette façon depuis neuf ans et ça n’a pas augmenté la sécurité à Toronto, ça n’a pas freiné la violence dans la ville , a réagi le journaliste et activiste Desmond Cole à la suite de l’annonce de M. Tory.

Les manifestations se sont multipliées à l'été 2020 pour dénoncer le racisme systémique et demander une révision du rôle et du financement de la police de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Questionné au sujet de la méfiance de certaines communautés envers la force policière, le maire a soutenu que cette question et celle du nombre de policiers à Toronto sont deux enjeux liés, mais distincts .

Il n’en est rien pour M. Cole.

Une augmentation du nombre de policiers dans les rues mène automatiquement à une menace supplémentaire pour les sans-abri, les personnes noires, les Autochtones, les personnes de la diversité sexuelle et de genre, pour les travailleurs du sexe , juge-t-il.

En juin dernier, la police torontoise reconnaissait un problème de profilage racial dans ses rangs. Elle publiait alors une analyse démontrant que l’usage de la force par ses agents touche disproportionnellement les personnes racisées.

Le maire Tory dit faire confiance au Service de police dans ses efforts de modernisation . Il assure que le travail pour remédier aux problèmes soulevés dans le rapport est en cours.

Dans son communiqué, la police de Toronto dit s’attendre à ce que le Service publie un plan d’action pour donner suite aux conclusions de son travail de collecte de données basées sur l’ethnicité .

De l’argent qui pourrait être mieux investi, selon un conseiller

Gord Perks, le conseiller municipal du quartier Parkdale-High Park, préférerait voir les fonds alloués à la police être redirigés vers des services communautaires.

Pourquoi envoyons-nous des policiers pour gérer des surdoses? Pourquoi envoyons-nous des policiers pour des cas de santé mentale? questionne-t-il.

Il juge que miser sur les services de professionnels dans ces domaines permettrait d’assurer la sécurité des Torontois, à bien moindre coût.

En plus des 2 millions de dollars supplémentaires que propose le maire Tory, celui-ci compte sur l’aide du fédéral pour accroître les services communautaires.

Son collègue Josh Matlow considère lui aussi que le maire Tory fait fausse route, si l'on examine la situation à Toronto et dans d'autres villes nord-américaines.

Pour rendre nos quartiers vraiment sûrs, il faudra investir dans la lutte contre la pauvreté, la racialisation, la santé mentale, l'itinérance et la toxicomanie en offrant des programmes qui ont fait leurs preuves comme des espaces pour les jeunes à risque, de la formation professionnelle, de l'aide psychologique après un traumatisme et la prévention des expulsions , soutient le conseiller municipal, dans un communiqué.

Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, lors de l'annonce de financement du fédéral en juin. (Archives) Photo : CBC

En juin dernier, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, annonçait 12,3 millions de dollars destinés à des programmes d’égalité sociale à Toronto.

Le maire Tory soutient que la Ville formule présentement ses demandes à Ottawa et devrait obtenir l’argent prochainement.