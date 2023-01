Le paradis des toutous à Pointe-Lebel devient un enfer

Devant ce triste décor, la communauté a plutôt décidé de se retrousser les manches et d’offrir leur aide pour nettoyer les sentiers.

Je me suis dit : "c'est dévasté, c’est fini dans le fond", parce que moi je ne me voyais pas enlever les arbres. Qui va faire ça? Le sentier était tout bloqué , se désole Lisette Lebreux.

Les deux bénévoles, Jean-Paul Desmeules et Lisette Lebreux, ont constaté les dégâts dans les sentiers après le passage de la dernière tempête. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La bénévole manquait de mots pour décrire les dégâts dans la forêt au lendemain de la tempête. Les arbres, déracinés par le vent, ont emporté les peluches dans leur chute et ont rendu les sentiers inaccessibles.

À sa grande surprise, Lisette Lebreux a vu une poignée de bénévoles venir à sa rescousse afin que l’histoire du sentier se poursuive.

Ils ont dit : "on va aller vous aider. On va faire une corvée. On va essayer d’au moins tasser les arbres du sentier. On veut continuer à marcher, sinon les enfants vont être malheureux" , raconte Lisette Lebreux.

Il reste encore beaucoup de pain sur la planche pour pouvoir circuler à nouveau dans les sentiers. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La créatrice reçoit un soutien grandissant de la communauté année après année. Elle recueille fréquemment des dons de peluches, aussi bien qu’elle en dénombre près de 9000 à ce jour.

Un arbre est tombé sur le belvédère qui a été construit par le bénévole Jean-Paul Desmeules. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Au cours des dernières années, le bénévole Jean-Paul Desmeules a construit dans cette forêt un petit chalet, un belvédère et une glissade. Il est soulagé de voir que les infrastructures ont tenu le coup.

La cabane et la glissade ont été protégées. Mais le gazebo, il y a un arbre qui est tombé dessus. Il n’est pas par terre, mais on voit que ça a travaillé [la structure] , remarque Jean-Paul Desmeules.

Une corvée aura lieu le samedi 7 janvier. Lisette Lebreux fait appel à la population pour recueillir les peluches, débroussailler le terrain et couper les arbres qui entravent le circuit.