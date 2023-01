Violences contre les femmes : les ressources d’appui font défaut dans le Nord de l’Ontario

À l’aube d’une nouvelle année, la directrice générale du Centre Victoria pour femmes Gaëtane Pharand a une longue liste de projets qu’elle aimerait voir se concrétiser.

L’organisme qui célèbre son 30e anniversaire veut bâtir de nouveaux partenariats , signale Mme Pharand.

La ligne téléphonique provinciale Fem’Aide, qui met en contact les femmes victimes de violences avec des services d’accompagnement comme le Centre Victoria pour femmes, compte notamment explorer l’intégration de fonctions de clavardage et de messages textes.

Le téléphone, ce n’est pas pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent écrire. On va tester ça, il y a des partenaires qui le font présentement, on va voir comment ça fonctionne et peut-être utiliser leurs expertises , explique Mme Pharand.

Gaëtane Pharand est la directrice générale du Centre Victoria pour femmes. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Le projet est d’une importance significative, note-t-elle, car les agences comme celle qu’elle dirige ont toujours beaucoup de pain sur la planche.

« Oui, il y a énormément de progrès qui ont été faits, mais on a encore énormément de travail à faire et on le constate de plusieurs façons. » — Une citation de Gaëtane Pharand, directrice générale du Centre Victoria pour femmes

Elle rappelle qu’il y a quelques semaines à peine, l’Ontario Association of Interval and Transition Houses, un réseau d’hébergement pour les femmes victimes de violence, indiquait dans un rapport qu’un féminicide s’était produit chaque semaine en Ontario en 2022.

Ça pour nous, c'est un coup dur d’avoir à constater régulièrement que notre travail n’est pas fini. On doit faire beaucoup de sensibilisation, de promotion. On doit outiller la communauté [...] et il faut trouver des façons de nous rendre tous et chacun responsables, plus engagés, des témoins actifs pour que dès qu’on soupçonne quelque chose, on veuille agir ou au moins offrir de l’aide pour empêcher un meurtre, mais aussi une forme d’abus , note Mme Pharand.

Un manque criant d’hébergement

Mais même lorsque de tels actes sont dénoncés ou que les femmes arrivent à s’en sortir pour demander de l’aide, les infrastructures de soutien immédiat font défaut dans le Nord de l’Ontario.

À Timmins, le refuge pour femmes francophones Ellevive, opère déjà au maximum de sa capacité depuis plusieurs années, selon la superviseure Nicole Leblanc. L’organisme reçoit des subventions pour 10 personnes, mais depuis le début de la pandémie, il a réduit sa capacité de moitié.

On travaille avec la communauté soit avec des chambres de motel, soit des Airbnb, d’autres places dans la communauté pour assurer la sécurité à des femmes qui [en ont besoin] , fait savoir Mme Leblanc.

« C’est triste parce qu’il y a des femmes qui vont dans des places qui sont moins sécuritaires, qui sont plus en danger et qui pourraient être vulnérables à la traite de personnes, ce qui est aussi un défi pour les femmes. » — Une citation de Nicole Leblanc, superviseure du refuge pour femmes Ellevive de Timmins

Le Centre Victoria pour femmes offre des services dans les régions de Sudbury, Elliot Lake, Wawa et Sault-Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

La ville du nickel connaît des défis similaires, souligne Gaëtane Pharand.

Le manque de places dans les refuges fait en sorte que les femmes demeurent dans la maison [où elles subissent des violences] beaucoup plus longtemps , déplore-t-elle.

On ne peut pas juste prendre n’importe quel hébergement ou loyer, il faut avoir quelque chose qui est raisonnable et les prix sont à la hausse. La qualité n’est pas toujours aussi bonne aussi, donc tout ça va jouer.

Manque de bénévoles

Le Centre pour femmes de Sudbury, pour sa part, connaît un manque criant de bénévoles.

La directrice générale de l'organisme, Julia Carpenter, explique qu'avant la COVID-19, le centre comptait une douzaine de bénévoles, mais il n'en reste plus que trois.

On a certainement ajusté certaines des choses qu'on fait ici en fonction de nos capacités. [...] Quand on identifie un besoin, on essaie de faire des demandes de subvention pour y répondre et on fait des partenariats également avec d'autre organismes de la communauté , explique-t-elle.

Julia Carpenter est la directrice générale du Centre pour femmes de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

À trois mois de la fin de l'année financière, le Centre a déjà reçu plus de 590 clientes alors qu'il n'est financé que pour 350.

Et on sait que ces clientes ne viennent pas qu'une seule fois. On n'arrêtera pas de les aider, [...] mais malheureusement, la majeure partie de notre financement est annuel et n'est pas stable. Alors, on se croise les doigts, on fait tout ce qu'on peut en soumettant des demandes de subventions et on espère que d'ici la fin de l'année financière, on pourra recevoir du financement additionnel.

« On ne peut faire que ce que l'on peut. On a besoin de voir plus d'aide de la part du gouvernement. On a besoin de voir davantage de plaidoyer dans la communauté, de l'aide en matière d'accès aux soins de santé mentale, de lutte contre les dépendances et être capables d'aider les femmes dans notre communauté et partout à travers le Canada. » — Une citation de Julia Carpenter, directrice générale du Centre pour femmes de Sudbury

Nicole Leblanc souhaite également voir, en 2023, davantage de financement pour offrir de bons services aux femmes dans une région aussi vasque que le district de Cochrane.

Si on peut offrir du transport gratuit aux femmes, du soutien au logement, ce serait formidable. Le logement est très cher dans une région où les mines [occupent une grande place].

Avec les informations d’Aya Dufour