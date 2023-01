Halte aux activités de patinage sur des bassins de rétention

La Ville de Calgary souligne que le changement constant des niveaux d’eau des bassins de rétention artificiels, les sédiments que les eaux charrient ainsi que les contaminants comme les engrais, les fluides pour véhicule ou encore les sels déglaçants, constituent des facteurs qui peuvent fragiliser les couches de glace et mettre ainsi la sécurité des patineurs en danger.

Calgary a répertorié plus de 200 bassins de rétention à travers la métropole et a érigé un panneau devant chacun d'eux pour mettre en garde le public contre leur usage récréatif.

Nous avons un règlement qui interdit d'aller [patiner] sur les étangs , rappelle Carol Henke, agente d'information publique du service d'incendie de Calgary, en ajoutant que, vus de la surface, ces endroits peuvent paraître sécuritaires, mais ce n’est pas le cas .

Utiliser les patinoires désignées

La Ville encourage les communautés à utiliser plutôt des dizaines de patinoires extérieures répertoriées sur son site web et reconnues comme plus sécuritaires, car celles-ci sont évaluées chaque jour afin de vérifier leur épaisseur et la qualité de la glace.

Elle rappelle que l’usage des bassins de rétention comme patinoire peut exposer à des amendes.

Neil Ferguson, un résident de Calgary, n’est pas en phase avec les autorités municipales. Il pense que celles-ci devraient faire confiance au bon sens des patineurs : Nous attendons toujours qu'il y ait eu au moins trois semaines de temps froid, ensuite nous perçons la glace pour nous assurer qu'elle n'a pas moins de cinq pouces d'épaisseur avant de nous lancer sur l'étang , explique-t-il.

De son côté, la Ville fait valoir qu'au cours des années précédentes, les services de secours ont dû être dépêchés sur certains bassins de rétention pour porter secours à des patineurs en détresse.

À écouter : Que faire si la glace brise sous vos pieds?

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des panneaux d'avertissements comme celui-ci ont été placés à l'entrée de tous les sites jugés dangereux pour le patinage. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela/CBC

Attention à la rivière Saskatchewan

Edmonton se dit aussi préoccupée par les activités de patinage sur des bassins de rétention, qui ne sont jamais sûrs pour tout type de loisirs en raison des tuyaux d'entrée et de sortie qui permettent à l'eau de s'écouler en continu sous la couche supérieure gelée , explique Brittany Eveneshen, responsable des communications des Services d'incendie et de sauvetage de la Ville.

Elle précise toutefois que la majorité des appels de sauvetage aquatique auxquels les Services d'incendie et de sauvetage d'Edmonton répondent se produisent sur la rivière Saskatchewan Nord .

Mme Eveneshen invite par ailleurs le public à composer immédiatement le 911 en cas d’incident et veiller à ne pas perdre de vue l'endroit exact où une personne ou un animal tombé à travers la glace a été vu pour la dernière fois.

Elle insiste sur le fait qu’il ne faut jamais essayer de porter secours soi-même lorsque l’on n’est pas un pompier formé à cet effet.

Avec les informations de Lounan Charpentier et Omar Sherif