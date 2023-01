Un mois de janvier consacré à Michel Tremblay sur Radio-Canada OHdio 

Radio-Canada OHdio accueille la nouvelle année avec trois contenus originaux consacrés à la vie et l’œuvre de Michel Tremblay. Du balado La traversée du siècle au livre audio Offrandes musicales en passant par un parcours musical du Plateau-Mont-Royal, le public est invité à plonger dans le riche univers de l’incontournable dramaturge québécois.

Le balado La traversée du siècle, dont la première partie est en ligne depuis le 2 janvier, retrace un pan de l’histoire du Québec à partir de quelques-uns des textes les plus célèbres de Michel Tremblay.

Narré par 18 interprètes, dont Évelyne Rompré, Emmanuel Schwartz et Monique Spaziani, le balado, réalisé par Alice Ronfard, compte en tout 40 épisodes qui racontent les grands bouleversements ayant marqué la province au 20e siècle à travers le parcours de trois personnages féminins tirés des œuvres du dramaturge : Victoire, Albertine et Thérèse.

La deuxième partie (six épisodes) et la troisième partie (neuf épisodes) seront offertes respectivement les 10 et 18 janvier, tandis que les trois autres sortiront au printemps 2023.

Michel Tremblay, le mélomane

En ligne le jeudi 4 janvier, le livre audio Offrandes musicales, narré par Gilles Renaud, raconte les souvenirs musicaux de Michel Tremblay, mélomane averti. Il est tiré du livre du même nom publié par l’auteur en 2021 et dédié au pianiste André Gagnon, fidèle collaborateur de Tremblay jusqu’à son décès en 2020.

Le dramaturge dissèque ses bonheurs musicaux, comme la découverte de Barbara et de Céline Dion, mais il se permet aussi de se moquer d’œuvres comme Madama Butterfly, de Puccini, et du Lac des cygnes, de Tchaïkovski.

Troisième contenu consacré à l’écrivain sur OHdio, le parcours musical Si Michel Tremblay m’était raconté : une balade propose une immersion sonore dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, quartier où l’auteur a passé son enfance et qui se retrouve au cœur de son œuvre.

En compagnie de Duplessis, un gros chat roux appartenant au personnage de Marie-Sylvia, les jeunes et les moins jeunes peuvent redécouvrir le passé de ce quartier qui, avant de s’embourgeoiser, a été l’exemple même d’un quartier ouvrier. Pour les personnes qui veulent parcourir les rues en écoutant le balado, le départ se fait au coin de la ruelle de la Mennais et de la rue Fabre.

D’autres nouveautés en janvier

Radio-Canada OHdio présentera deux autres nouveautés ce mois-ci, à commencer par Les maîtres répondent, en ligne le 18 janvier. Centré sur la croissance personnelle et professionnelle, le balado donne la parole à dix conférenciers et conférencières qui parlent de leurs apprentissages, de Pierre Lavoie à Bruny Surin en passant par Jean-François Ouellet, Hassoun Camara et François Lambert.

À compter du 27 janvier, le public pourra découvrir la version audio du documentaire Cadeaux de la vie. Son réalisateur, André Roy, y raconte l’histoire de sa famille, impliquée dans un grave accident de la route au Nouveau-Brunswick en 1990, et le don des organes de son grand frère, mort dans la tragédie, qui a permis à des malades de s’accrocher à la vie.

Trente ans plus tard, André Roy est allé à la rencontre de personnes qui ont reçu le cadeau d’une deuxième vie grâce à des donneuses et des donneurs comme son frère. Le documentaire en version télé sera présenté le 28 janvier à 22 h 30 sur les ondes d’ICI Télé.