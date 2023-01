Un mois de décembre anormalement doux dans l’Est-du-Québec

Le mois de décembre a suivi la tendance de l’automne 2022 et s’est montré particulièrement doux selon le plus récent résumé météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Les températures moyennes mensuelles ont été au-dessus des normales à la grandeur de la province avec, notamment, un écart qui dépasse 4 °C sur la Basse-Côte-Nord. De plus, des anomalies positives de 16 °C ont été observées à Schefferville.

Les derniers jours du mois ont été anormalement doux. Le 30 décembre, des records journaliers de température maximale ont d’ailleurs été battus d’un bout à l’autre de la province, toujours selon le ministère fédéral.

Température moyenne (en oC) pour décembre 2022 Température moyenne (en oC) pour décembre 2022 Ville Moyenne mensuelle Normale mensuelle Écart Mont-Joli - 3,1 - 7,3 4,3 Gaspé - 3,7 - 6,9 4,2 Îles-de-la-Madeleine 0,9 -2,3 3,2 Sept-Îles -6,0 -10,5 4,5

Précipitations abondantes en Gaspésie

Décembre a été relativement sec dans la majorité des régions à l’exception du Grand-Montréal et la Gaspésie, principalement dans le secteur de la Pointe.

Cette région a déjà plusieurs tempêtes de neige à son actif depuis novembre. Avec celle des 23 et 24 décembre, elle a reçu plus du double des valeurs normales pour ce mois, que ce soit sous forme de neige ou de pluie.

Du 3 au 9 décembre, ce sont les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord qui ont été les plus touchées par les averses de pluie ou de pluie verglaçante alors que Longue-Pointe-de-Mingan et New Carlisle ont reçu respectivement 79,6 mm et 77,1 mm.

Vers la mi-décembre, entre Sept-Îles et Natashquan, ce sont plus de 45 cm de neige qui sont mesurés par endroits alors qu’on en compte entre 50 cm et 70 cm en terrains élevés dans la péninsule gaspésienne.

Noël bouleversé par une tempête

Entre le 23 et le 25 décembre, de forts vents ont compliqué les déplacements, en plus de priver de courant des milliers d’abonnés d’Hydro-Québec.

La Côte-Nord et la Gaspésie ont aussi été le théâtre de grands déferlements et de débordements côtiers.

L’année 2023 débute avec des températures au-dessus des normales. Environnement et Changement climatique Canada s’attend à ce que la province reçoive des précipitations souvent, mais en petites quantités à la fois.