La survie de clubs de motoneigistes est menacée selon un représentant de Motoneige NB

Le gouvernement devrait mieux appuyer financièrement cette industrie, selon Ronald Lanteigne, trésorier du Club motoneige Nord-Est.

La diminution du nombre de membres et l'augmentation des coûts d'entretien des sentiers font mal aux clubs. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les coûts d'entretien des sentiers augmentent et le nombre de membres est en chute.

« Il y a des clubs qui vont fermer boutique cette année, c'est sûr. Parce qu'il y a déjà des clubs qui étaient sur les respirateurs. Ils risquent d'y passer. » — Une citation de Ronald Lanteigne, trésorier du Club motoneige Nord-Est et représentant de la zone 3 à Motoneige NB

Cette sombre prédiction est faite par celui qui représente également trois clubs de la région, incluant Chaleur, au sein de Motoneige NB.

Le nombre de membres en chute

Il n'y a donc pas que le manque de neige qui alimente les conversations. Il est surtout question de la diminution du nombre de membres, donc du manque d'argent.

Pendant la COVID, beaucoup de monde ne pouvait pas voyager , explique-t-il. Donc, il y a eu de nouveaux adeptes de motoneige, du monde qui n'avait jamais fait de motoneige. Mais, maintenant qu'ils peuvent voyager, ils décident par exemple de ne pas acheter de passe. Comme c'est là, on s'en va vers une diminution du nombre de membres.

Pour le Club motoneige Nord-Est, la diminution du nombre de membres est de presque 20 %, selon son trésorier.

Cette organisation prévoit déjà un manque à gagner de 15 000 $.

Les deux surfaceuses du Club motoneige Nord-Est. L'une a été achetée en 2019, l'autre en 2020. « Elles valent plus de 900 000 $ au total, au prix d'aujourd'hui », selon Ronald Lanteigne. Photo : Ronald Lanteigne

Les deux surfaceuses fonctionnent à l'aide de carburant diesel, dont le prix a augmenté.

Un meilleur appui financier de la province

Ronald Lanteigne croit que le gouvernement provincial devrait mieux appuyer financièrement un secteur qui amène d'importantes retombées économiques.

Aller cogner au gouvernement , soupire-t-il. Tu cognes souvent, mais les portes sont fermées. Tu cognes, mais il n'y a personne qui répond.

Pour ce représentant de clubs de motoneige, il s'agit de sauver cette industrie.