2023 devrait être une bonne année pour l’industrie du film de Calgary

La production cinématographique va connaître une nouvelle année à succès, grâce aux productions précédentes qui donnent de la visibilité à l'industrie albertaine, comme la série Fargo et celle de HBO, The Last of Us, adaptée du jeu vidéo du même nom, selon le Conseil de développement économique de Calgary.

Ce type de grandes productions [...] nous a placé sur la liste des premiers choix, donc nous sommes très fiers du travail accompli par les professionnels de l’industrie cinématographique , dit Luke Azevedo, commissaire au cinéma de l'organisme.

La série The Last Of Us a été tournée à Calgary et sa région entre juillet 2021 et juin 2022. Le premier épisode sera diffusé le 15 janvier.

Le tournage de la cinquième saison de Fargo a commencé en octobre dernier et se terminera en avril 2023. La deuxième saison de la série Fraggle Rock est aussi en production. Son tournage devrait prendre fin en février.

« J'ai hâte de voir plus de productions à gros budget et que nos réalisateurs locaux puissent produire des films de haute qualité qui peuvent être vue dans le monde entier. Je veux les soutenir autant que nous soutenons les productions étrangères. » — Une citation de Luke Azevedo, Conseil de développement économique de Calgary

D’après le site web de la branche albertaine de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio, deux films canadiens seront tournés cette année en Alberta, chacun dirigé par des réalisatrices albertaines.

Un nouveau grand studio en 2023

Luke Azevedo ajoute que le flux de productions étrangères et locales a augmenté le nombre des infrastructures nécessaires à l’industrie.

En novembre 2022, Rocky Mountain Film Studio a ouvert un nouveau studio à Calgary de façon partielle. Il sera complètement opérationnel en mars prochain , indique un communiqué de l’entreprise.

Elle envisage aussi de construire des espaces pour la postproduction. Selon une étude de l'organisme Research Dive, le marché mondial de la postproduction va générer près de 35 milliards de dollars de revenus d’ici 2026.

Former de la main-d’œuvre

Même si elle est à un peu plus de deux heures de route au sud de Calgary, l’Université de Lethbridge veut aussi contribuer à l’industrie du film  (Nouvelle fenêtre) .

À partir du 11 janvier, l'établissement va offrir cinq cours en ligne, dont un sur la production vidéo. Michelle Sylvestre, chargée de cours à temps partiel, explique que ces cours visent à renforcer ou développer les compétences des personnes qui envisagent de se lancer dans une carrière dans l’audiovisuel.

Nous pensons que ces cours permettront de réduire l’écart entre ce que les employeurs recherchent et les compétences des employés potentiels , dit-elle.

Mme Sylvestre ajoute que ces cours de cinq semaines ne sont pas seulement dédiés à la production de film. Les étudiants pourront aussi développer des compétences dans le domaine des nouveaux médias, dont les revenus à l'échelle mondiale sont évalués à plus de 510 milliards de dollars pour 2023.