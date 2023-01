Le niveau des eaux se stabilise à Bécancour et Drummondville

Des travaux étaient en cours mardi pour réparer les dégâts causés par l’eau et la glace sur le chemin du Petit-Chenal à Bécancour. Il est prévu que la route soit de nouveau praticable d'ici la fin de la journée.

Le boulevard du Danube a lui aussi été touché par la hausse du niveau de la rivière Bécancour. Dimanche, il s'est retrouvé en partie submergé. L'axe routier qui croise l'Autoroute 30 est complètement rouvert à la circulation depuis.

Le débit de la rivière diminue, pour s’approcher de son cours normal. La Ville dit surveiller son niveau, particulièrement si des précipitations surviendraient.

Plus de peur que mal à Bécancour. Les eaux ont commencé à se retirer de plusieurs secteurs inondés ces derniers jours. Photo : Radio-Canada / Charles-Antoine Boulanger

Retour à la normale

Du côté de Drummondville, le niveau de la rivière Saint-François est revenu à la normale. Depuis samedi, l’Organisation municipale de sécurité civile de Drummondville (OMSCD) était en phase de Veille . Cependant, le niveau de la rivière s'est stabilisé la nuit dernière.

D’autres épisodes à venir

Sylvain Gallant, directeur de la Sécurité civile et incendie pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, mentionne que le niveau des rivières est à la baisse partout dans la région. Il rappelle que des périodes de redoux ne sont pas inhabituelles, même en plein cœur de l'hiver, et qu’il faut s'attendre à en revivre d'autres.

Il y a deux ans, on a eu un gros épisode de redoux qui a eu à peu près les mêmes conséquences, même si c'était un peu plus intense. C'est des choses qui vont se produire, d'année en année, avec les conditions climatiques .

Redoux et tourisme

Les conséquences du redoux sont multiples. À la station de ski Vallée du Parc de Shawinigan, 80 % des pistes sont ouvertes en raison de la production de neige artificielle. Toutefois, il faudra encore 10 jours de production pour que les pistes restantes soient praticables.

Du côté de Sainte-Anne-de-la-Pérade, plusieurs chalets de pêche ont dû être retirés de la rivière ces derniers jours. Mais les pourvoyeurs ont bon espoir que la chute des températures prévue dans les prochains jours va permettre de relancer les activités.

On attend notre nuit froide mercredi et jeudi, on devrait avoir les 12 pouces de glace nécessaires pour installer une centaine de chalets , explique Steve Massicotte, porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne.

Avec des informations de Coralie Laplante