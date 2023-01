3 secondes : d’Yvon Robert à Marko Estrada, l’histoire de la lutte au Québec 

La réalisation et la scénarisation du docuréalité sont signées par Louis Asselin, qui nous a récemment offert une incursion inédite dans le quotidien des personnes travaillant à la mine du mont Wright à Fermont, ville de la Côte-Nord, reconnue pour son fameux mur-écran.

Chacun des 10 épisodes de 30 minutes de 3 secondes aborde un thème lié à la lutte professionnelle, que ce soit la lutte 101, les rivalités, la lutte au féminin ou l’aspect spectacle de la discipline.

Plusieurs personnes ont été interviewées pour l’occasion, comme les lutteurs Marc Roussel alias Marko Estrada et Mathieu Tessier alias Matt Falco , la lutteuse Loue Biron alias Loue O'Farrell , le promoteur Steve Boutet ou encore le metteur en scène Robert Lepage, adepte fini de lutte depuis son jeune âge.

La lutte, un sport ou un art?

Dans le premier épisode, on répond notamment à la question qui brûle toutes les lèvres lorsqu’on parle de lutte professionnelle : est-ce un vrai sport ou simplement un spectacle? La réalité se situerait plutôt entre les deux, selon Louis Asselin.

Je pense que c’est un art plus qu’un sport, mais un art qui est multidisciplinaire et qui a une très grande composante athlétique, sportive. Les hommes et les femmes qui font de la lutte professionnelle sont des athlètes , explique-t-il en entrevue, rappelant un terme imaginé par Marko Estrada pour décrire la discipline : un spart , contraction entre sport et art .

Pour Robert Lepage, la lutte relève carrément du théâtre, lui qui présente depuis 2019 des galas de la North Shore Pro Wrestling (NSPW), compagnie phare de promotion de la lutte professionnelle au Québec.

S’il y a une discipline qui est extraordinairement théâtrale, c’est bien la lutte, explique le metteur en scène dans la série. Elle est le rappel de toutes les formes de comédie, les formes de tragédie. Les personnages sont multiples, ils sont des archétypes qui représentent plusieurs factions de la société.

Marc Roussel, alias Marco Estrada, lutteur de la NSPW Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Les trois âges d’or de la lutte professionnelle

Avec l’aide notamment de deux historiens de la lutte professionnelle, Pat Laprade et Bertrand Hébert, la série retrace aussi les trois périodes marquantes de la discipline au Québec, trois âges d’or portés par des vedettes différentes.

La première période, qui va des années 1930 au milieu des années 1960, a été marquée par la popularité sans borne de la vedette locale Yvon Robert, aujourd’hui reconnu comme le plus grand lutteur issu de la province, dont la notoriété frôlait à l’époque celle de Maurice Richard, selon Pat Laprade.

Au tournant des années 1970, la lutte s’est ensuite emparée des ondes télévisuelles. Des émissions comme Sur le matelas, diffusée à Télé-Métropole, attirait par exemple un million de téléspectateurs et téléspectatrices chaque samedi. C’est l’époque du Géant Ferré et de la grande rivalité entre les frères Vachon et les frères Leduc.

Jacques Rougeau soulève Dino Bravo pendant un combat de lutte le 27 avril 1987 à Montréal. Photo : La Presse canadienne / Allen McInnis

Le dernier âge d’or est marqué par la deuxième génération des frères Rougeau (Jacques et Raymond) et l'énorme succès de Dino Bravo; une époque dont la fin a été marquée par l’arrivée dans le paysage de Vince McMahon, ancien PDG de la World Wrestling Entertainment (WWE) qui s’est rapidement imposée comme un mastodonte dans la promotion de la lutte.

Parmi les autres intervenants et intervenantes qui ont pris part à la série, on compte aussi Mathieu Poulin, professeur de littérature et auteur du roman La lutte, Kevin Raphaël, commentateur de lutte professionnelle et la lutteuse professionnelle Geneviève Goulet alias « LuFisto ».

3 secondes sera diffusé dès le mercredi 4 janvier à 21 h 30 sur les ondes d’Historia, à raison d’un épisode par semaine.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.