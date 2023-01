Baisse des raccompagnements pour Opération Nez rouge dans la région

L'opération était de retour à la normale cette année pour la première fois depuis 2019. Rappelons qu’en 2021, l’opération avait été annulée le 21 décembre à la suite d'une recrudescence de COVID-19. En 2020, elle n'avait tout simplement pas eu lieu.

Avant la pandémie, ça tournait pour la région à peu près à 4000 raccompagnements par 2400 bénévoles. Donc on voit une différence, c’est certain. Il y avait certaines régions qui étaient présentes auparavant et qui ne l’étaient pas cette année, je pense entre autres à Saint-Félicien, et certaines dates étaient plus nombreuses au calendrier [...] , a indiqué Marilyn Vigneault, directrice des communications et partenariat pour Nez Rouge.

Jusqu’au 23 décembre dans le secteur de Saguenay, on dénombre 793 raccompagnements avec 628 bénévoles. Pour Dolbeau-Mistassini, 407 raccompagnements ont été effectués par 186 bénévoles. À Roberval, 122 bénévoles ont effectué 178 raccompagnements. À Normandin, on dénombre 105 raccompagnements par 108 bénévoles.

Enfin, jusqu’au 31 décembre dans le secteur d’Alma, l’organisme fait état de 353 raccompagnements par 255 bénévoles.

Avec des informations de Pascal Girard