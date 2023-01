Un four intelligent pour diffuser en direct la cuisson de vos plats

La marque Samsung rafraîchit sa gamme d’électroménagers intelligents Bespoke, et elle innove particulièrement avec son nouveau four mural pouvant diffuser en direct des vidéos de votre rôti en train de cuire.

Le four, du nom de Bespoke AI, est muni d’un écran tactile de sept pouces (17,8 cm). La folie de la friteuse à air a gagné le géant sud-coréen, qui inclut ce mode de cuisson à son appareil, en plus de la cuisson à la vapeur, et de la cuisson sous vide à air.

Le clou du spectacle est toutefois la caméra d’intelligence artificielle (IA) placée à l’intérieur du four. Sa technologie permet de détecter le plat qui est en préparation afin de suggérer des paramètres de cuisson optimisés.

Comme son nom le dit, Bespoke AI est dotée d'une intelligence artificielle. Photo : Samsung

La caméra – qui peut aussi prendre des photos – est reliée à un système de notifications qui avise le cuisinier ou la cuisinière sur son téléphone intelligent si le plat est sur le point de brûler, par exemple.

Les propriétaires de l’appareil peuvent aussi consulter la vidéo en direct de l’intérieur de leur four afin d’en juger, et même l’éteindre à distance, entre autres contrôles, avec l’application SmartThings (iOS et Android).

Le nouvel appareil sera présenté avec d’autres électroménagers de la gamme Bespoke de Samsung lors du Consumer Electronics Show (CES), qui se tient à Las Vegas cette semaine. Il pourrait notamment être utile pour les instavidéastes (streamer) qui créent des contenus en lien avec l’alimentation.

Samsung s'est fait avare de détails sur le prix et la date de lancement prévue pour son appareil. Notons que parfois, les produits présentés lors du CES ne voient jamais le jour.