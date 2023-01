Une expérience enrichissante pour Jeanick Fournier à America’s Got Talent : All-Stars

La Saguenéenne a choisi d'interpréter la chanson I'll Never Love Again de Lady Gaga lors de la première édition de l'émission, une production dérivée de la populaire série télévisée, lundi.

America's Got Talent : All-Stars regroupe une soixantaine d'anciens finalistes et participants appréciés du public de partout dans le monde.

L’équipe et l’expérience ont été extraordinaires. C’était différent de Canada’s Got Talent parce que c’était beaucoup plus gros. Je devais me répéter de ne pas penser que le monde entier m’observait à la télé [...] C’était vraiment impressionnant d’avoir été choisi parmi les 60 plus beaux numéros au monde. Bien sûr que j’étais plus nerveuse, mais j’ai tout donné et c’est magique , a expliqué Jeanick Fournier à l’émission C’est jamais pareil.

Rappelons que Jeanick Fournier avait remporté Canada’s Got Talent lors de la dernière saison de l’émission à Niagara Falls.

Choisir la bonne chanson

L’interprète a indiqué que les gens de l’émission lui avaient demandé de fournir une liste de trois à quatre chansons. La décision de s’arrêter sur la pièce de Lady Gaga a été prise par l’équipe rapprochée de la chanteuse en considérant plusieurs éléments, dont les droits d’auteur pour la diffusion télévisuelle.

Nous sommes très encadrés. J’ai passé quatre jours à Los Angeles avec des musiciens et différents coachs afin de préparer le numéro présenté lundi dernier.

Jeanick Fournier s’attend à une année 2023 très occupée. Celle qui profite actuellement de vacances en famille à Orlando vient de sortir un extrait avec Universal Canada.