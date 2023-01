Un nombre record de tornades dénombrées au pays par des chercheurs en 2022

C’est relativement élevé, mais ce n'est pas une surprise. On s’attendait à trouver 100 tornades et plus par année. On est pas mal dans les chiffres , explique Francis Lavigne-Theriault, assistant de recherche au Projet des tornades du Nord.

Le projet, né en 2017, s’efforce depuis de recenser les tornades au pays, après s’être concentré sur l’Ontario et le Québec à ses débuts.

En 2022, 49 tornades ont touché l’Ontario, contre 32 recensées en 2018.

Il faut toutefois dire que le projet a pris de l’ampleur et que les données se sont étoffées au fil du temps. Difficile donc de savoir si le pays connaît dans les faits plus de tornades.

On est en train de repasser toutes les tornades qui sont survenues depuis 1980. En utilisant des images satellites, on a trouvé des centaines de tornades qui ont été manquées. Ce n'est pas que les tornades n’étaient pas là. C’est juste qu'on ne cherchait pas pour les tornades , explique le chercheur.

Il ajoute que le groupe est aussi mieux connu et reçoit davantage de photos et de signalements de résidents.

Avec l’augmentation de la population, il y a aussi l’augmentation de la possibilité de voir quelqu’un touché par une tornade , explique de son côté Steven Flisfeder, météorologue à Environnement Canada.

Il souligne également qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure.

Ce qu’on voit c’est que le nombre de tornades violentes, ce sont les tornades classifiées EF2 ou plus, n’ont pas augmenté depuis des décennies. On voit l’augmentation dans les tornades moins intenses, mais qui ont quand même des effets sur les gens qui vivent au Canada , précise-t-il.

Reste toutefois une question en suspens, qu’est-ce qui cause ces tornades possiblement plus fréquentes?

À cela, chercheurs et météorologues restent prudents. Les données actuelles ne permettent pas encore de tirer des conclusions en la matière.

Les experts n’écartent toutefois pas la thèse des changements climatiques.

C’est quelque chose qui est possible avec l’augmentation des températures et de l'humidité dans l’atmosphère. Ce sont les ingrédients pour les orages violents et les conditions qui produisent des tornades , reconnaît Steven Flisfeder.

D’autres facteurs en Ontario peuvent aussi expliquer ces phénomènes météorologiques, à commencer par les Grands Lacs qui fournissent un terreau fertile pour la formation de tornades.

Le météorologue rassure toutefois les Ontariens. Selon lui, il n'est pas nécessaire de sombrer dans la panique. Avoir un plan en cas de tornade et rester attentifs aux alertes d' Environnement Canada devrait suffire selon lui.

Avec les informations de Gregory Wilson