François Bélisle et ses trois propositions pour le conseil municipal de Trois-Rivières

En entrevue à l’émission Toujours le matin, il a notamment expliqué sa proposition pour le remplacement du maire suppléant Daniel Cournoyer par un conseiller qui, selon lui, fait l’unanimité : René Martin.

Un rôle de rassembleur

J’ai toujours vu le rôle de maire suppléant comme quelqu’un qui peut prévenir les dissensions. Et surtout, qui a l'estime et la confiance de tout le monde. Ça prend vraiment quelqu’un de rassembleur , estime François Bélisle.

Le conseiller du district des Carrefours a, selon M. Bélisle, toutes les qualités pour remplir ces fonctions, mais surtout, le doigté nécessaire pour arriver à jeter des ponts entre les membres du conseil municipal.

René [Martin] est un grand chum de Jean Lamarche, mais il est aussi très sensible aux préoccupations de tout le monde.

Joint par Radio-Canada, René Martin a déclaré avoir trouvé la proposition très flatteuse et dit apprécier les propos de son collègue, mais n’a pas souhaité commenter davantage cette possibilité.

Le conseiller François Bélisle veut du changement ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Toujours le matin Le conseiller François Bélisle veut du changement. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Représentation plus équilibrée

François Bélisle a aussi dit espérer une représentation plus équilibrée au conseil exécutif en assurant la présence de conseillers qui ne sont pas nécessairement des proches du maire.

Il faut que toutes les tendances soient représentées , a-t-il ajouté.

Un véritable cancer

François Bélisle propose également d'abandonner une fois pour toutes le projet d'agrandissement du Carrefour 40-55 qui est loin de faire l'unanimité au sein du conseil. Le conseiller du district de Pointe-du-Lac a même qualifié ce projet de cancer qui ne respecte pas les impératifs environnementaux de notre époque.

On est en 2023, on a eu la COP15 à Montréal. Et là, on continue avec ce projet-là qui a été rejeté par l’ancien conseil. C’est le projet le plus divisif que j’ai vu lors de mes neuf ans comme conseiller , souligne-t-il.

Avec la collaboration d'Éric Langevin