Quand les savoirs autochtones et la science moderne se rencontrent à l’école

L'Université des Premières Nations du Canada associe le savoir autochtone et la science moderne pour élaborer de nouveaux cours de sciences destinés aux élèves du secondaire.

Cette initiative, intitulée National Science Laboratory Video Lessons for Indigenous Youth (Leçons vidéos du Laboratoire national des sciences pour les jeunes autochtones), comprend des entretiens avec des aînés, des gardiens du savoir traditionnel, des manuels de laboratoire et des vidéos pour les cours de biologie, de chimie et de physique du secondaire.

Les savoirs autochtones sur des sujets tels que l'efficacité des traîneaux à chiens et la conservation de la chaleur dans les tipis sont ancrés dans la science, selon le responsable du projet et professeur de physique et de mathématiques à l’Université des Premières Nations, Arzu Sardarli.

Aujourd'hui, nous utilisons ces exemples et essayons d'expliquer aux élèves que les peuples autochtones savaient comment diminuer la friction entre le traîneau et la neige , explique Arzu Sardarli.

Grâce aux entretiens avec les aînés, nous savons comment les peuples autochtones pouvaient conserver la chaleur dans le tipi. Et maintenant, en utilisant les lois de la physique, nous pouvons expliquer comment cela s'est produit. Ainsi, nous pouvons améliorer cela dans nos maisons modernes , ajoute-t-il.

Pour le professeur Sardarli, les Canadiens ont de la chance, car ces connaissances ont été conservées grâce aux histoires orales et aux gardiens du savoir.

Ces cours sont importants non seulement pour les élèves autochtones, mais aussi pour tous les élèves, et j'espère que ce que nous avons créé dans le cadre de ce projet sera également utilisé par les écoles ordinaires , souligne le professeur Sardarli.

De son côté, Jana Sasakamoose, étudiante à la maîtrise en sciences à l'Université des Premières Nations, qui était assistante de recherche pour le projet, explique que le matériel présente une perspective différente et contribue à décoloniser l'expérience d'apprentissage des jeunes autochtones.

« Le matériel est culturellement approprié et les jeunes autochtones peuvent s'y retrouver. » — Une citation de Jana Sasakamoose, étudiante à la maîtrise en sciences à l'Université des Premières Nations

Le fait de disposer de ressources pour lire, réviser et étudier des sujets qu'ils [les jeunes autochtones] connaissent déjà ou qu'ils souhaitent approfondir aidera les élèves à poursuivre leurs études et à encourager davantage de jeunes autochtones à se lancer dans le domaine des sciences , déclare Jana Sasakamoose.

Avec les informations de CBC