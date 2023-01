Des professeurs de l’Université Memorial pourraient bientôt faire la grève

Les cours reprennent jeudi à l’Université Memorial, mais ils pourraient ne pas durer longtemps. Les professeurs et bibliothécaires de la seule université de Terre-Neuve-et-Labrador menacent de faire la grève dès la troisième semaine de janvier.

Les négociations entre l’université et la Memorial University Faculty Association (MUNFA), qui représente environ 800 professeurs et bibliothécaires, sont dans l'impasse depuis décembre.

Selon le président de la MUNFA , Ash Hossain, une forte majorité des travailleurs veulent faire la grève, mais avant d'annuler les cours, l’association veut d’abord organiser une rencontre spéciale, le 10 janvier, et sonder formellement ses membres lors d'un vote en ligne.

Trois points de friction

Il y a trois points de friction : les salaires, les avantages sociaux des employés à la retraite et la sécurité de l’emploi des professeures non titulaires.

Les professeurs n’ont pas eu d’augmentation de salaire depuis six ans. Leur dernière convention collective a expiré en 2020 et les négociations ont été mises sur pause pendant la pandémie.

La MUNFA demande une augmentation de 14 % sur 4 ans (une augmentation immédiate de 8 %, puis trois augmentations annuelles de 2 %).

On leur dit tout simplement, augmentez les salaires, cette année seulement, au rythme de l’inflation , explique Ash Hossain. Il souligne que selon Statistique Canada, les salaires des professeurs de l’Université Memorial se classent au 14e rang parmi les 15 universités canadiennes à vocation générale.

L’université dit avoir les mains liées. Elle subit des compressions budgétaires successives et a dû supprimer, en septembre dernier, un gel des droits de scolarité vieux de deux décennies. L’administration propose aux professeurs des augmentations annuelles de 1 % ou de 2 % d’ici 2027, ainsi qu'une prime de signature de 2000 $.

Neil Rose, recteur et responsable des négociations pour l’université, a dit au micro de CBC , le 19 décembre dernier, que l’université avait demandé au gouvernement provincial un financement supplémentaire pour augmenter davantage les salaires de ses professeurs. Cette demande a été refusée, au grand désarroi d'Ash Hossain, qui soutient que la décision du gouvernement libéral est de l’ ingérence politique dans le processus de négociation collective.

M. Rose a précisé que le gouvernement ne veut financer que des augmentations allant jusqu’à 2 % par année pour ses fonctionnaires. L'université pourrait offrir plus d’argent à ses employés, mais il aurait besoin de le faire à ses propres frais.

Il n'y a pas d'autres sources de financement dans le budget de l'université pour les augmentations de salaire , peut-on lire dans une déclaration publiée sur le site web de l’université, le 14 décembre dernier.

Dans une déclaration, le mois dernier, le gouvernement a balayé les critiques, en notant qu’il offre des conseils généraux aux entités du secteur public, mais ne négocie pas au nom de l’Université Memorial .

Nous espérons que les parties retourneront bientôt à la table de négociation en vue de conclure une convention collective , a-t-il poursuivi.

Les étudiants bientôt pris en otage ?

Anne Thareau, professeure agrégée au département des langues, littératures et cultures modernes, croit que les 19 000 étudiants de l'université seront très probablement pris en otage dans trois semaines.

Elle reconnaît que les salaires des professeurs et des bibliothécaires sont relativement élevés. Plus de 1100 employés de l’université ont gagné 100 000 $ ou plus en 2021-2022.

Mais on commence très tard , rappelle-t-elle. Il faut un doctorat en tout cas pour avoir un poste qui mène à la permanence. Sans doctorat, les gens sont condamnés à être des chargés de cours qui gagnent 5000 $ par cours par trimestre et qui ont droit d'enseigner un maximum de deux cours en tant que chargés de cours. C’est 10 000 $ par trimestre.

Elle soutient que l’université demande à ses professeurs de se resserrer la ceinture quand ses cadres ne le font pas.

Quand on voit le salaire de notre présidente [450 000 $] et des administrateurs, qui ont eu des augmentations très importantes. 1500 $ [par mois] pour la maison et 1000 $ pour la voiture, bon, c’est comme il y a deux poids deux mesures , croit-elle.

Les professeurs de l’Université Memorial avaient fait le piquet de grève en 2000. Le piquetage avait duré 12 jours.