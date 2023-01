Alors que 2022 a été une année éprouvante avec la montée en flèche des prix des produits de première nécessité et que la pandémie de COVID-19 est toujours présente, de nombreux Saskatchewanais scrutent 2023 avec espoir. Parmi eux se trouve le photographe et professeur de photographie itinérant basé à Shaunavon, Chris Attrell.

Il affirme que les trois dernières années ont été très difficiles pour les personnes comme lui qui exercent dans les domaines créatifs.

Ils ont vraiment beaucoup souffert depuis la COVID-19, car personne ne veut aller suivre des cours parce que c'est généralement à l'intérieur, dans une salle de classe , affirme Chris Attrell. En 2022, la situation ne s'est donc pas vraiment rétablie, mais elle s'est améliorée par rapport aux deux années précédentes.

Il ajoute que l’inflation a eu un impact sévère dans plusieurs industries ainsi que sur le portefeuille des consommateurs.

Chris Attrell prend comme exemple les réservations de salles de réunion qui ont presque doublé en 2022, le prix des chambres d'hôtel a augmenté d'environ 30 %, et c'est sans compter le prix élevés de l'essence, souligne-t-il.

Chris Attrell espère que cette nouvelle année apportera uncertain répit et il envisage de visiter de nombreux parcs provinciaux de la Saskatchewan.

Je veux sortir et faire des randonnées de plus de cinq ou six kilomètres avant d'être fatigué. C'est donc cette année que je vais tenter de faire ces randonnées de 15 et 20 kilomètres , a-t-il déclaré.

Chris Attrell, qui a quitté Banff pour s'installer en Saskatchewan en 2006, dit aimer la province en raison de sa population clairsemée.

De nombreuses activités au cours de l'année

Parmi les activités disponibles en 2023 se trouvent des excursions d'une nuit ou d'une journée dans les parcs provinciaux comme Echo Valley, Duck Mountain et Buffalo Pound.

Ces excursions offertes par Saskatchewan Parks sont des expériences hivernales uniques, qui comprennent l'hébergement et les repas pour chaque invité.

La première excursion est consacrée à Skate the Park au parc provincial Echo Valley le 27 janvier. L'escapade A-maze-ing au parc provincial Duck Mountain aura lieu les 11 et 12 février, et Explore More au parc provincial de Buffalo Pound est prévu le 4 mars.

Pour ceux qui préfèrent faire des excursions indépendantes, le camping d'hiver est aussi possible.

La Ville de Regina se prépare aussi à accueillir le Défi Patinage Canada 2023. L'événement prénovice et novice se déroulera au Centre Co-operators du district REAL, du 25 au 28 janvier.

En plus des événements annuels favoris comme le festival Frost Regina et les Jeux d'hiver de la Saskatchewan, de nouveaux événements et de nouvelles attractions verront le jour au cours de l'année.

La nouvelle piscine Wascana devrait bientôt ouvrir ses portes à Regina. Les tests de l'installation sont en cours. Selon la Ville, la piscine sera ouverte pour la saison 2023.

L’artiste Shania Twain sera sur scène le 12 mai prochain à Saskatoon.

Les amoureux de la musique Country pourront assister au concert de Shania Twain au centre SaskTel. Photo : Getty Images / Jason Kempin

Enfin, Hockey Saskatchewan lance une nouvelle ligue junior féminine de moins de 22 ans pour la saison 2023-2024.

Plus d'une douzaine de communautés de la province ont manifesté leur intérêt pour cette ligue. Hockey Saskatchewan espère présenter de quatre à huit équipes pour la saison inaugurale, avec Regina et Saskatoon comme plaques tournantes.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti