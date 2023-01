Un Winnipégois accusé de meurtre en lien avec un incendie mortel le jour de Noël

L’accusé fait face à deux chefs de meurtre au deuxième degré et à quatre chefs d’incendie criminel dangereux pour la vie humaine.

Aux alentours de 4 h, le 25 décembre, les pompiers ont été appelés à intervenir dans l'immeuble Warwick Appartements, situé à l'angle de l'avenue Qu'Appelle et de la rue Carlton, en proie à un incendie. Plusieurs résidents étaient bloqués à l'intérieur de leurs appartements.

Six résidents de l'immeuble ont été hospitalisés et 42 autres ont été déplacés dans un hôtel du centre-ville. Deux des patients, Roger Glen Doblej, 63 ans, et Suzanne Helen McCooeye, 70 ans, sont morts de leurs blessures.

Les autres personnes blessées sont trois hommes et une femme âgés de 47 à 79 ans.

Le suspect a été accusé devant un juge mardi matin.

Dans un communiqué, le Service de police de Winnipeg indique que le suspect a allumé deux feux dans un appartement du Warwick, le 25 décembre.

Le premier, déclaré vers 0 h 19, était mineur, selon la police. Les pompiers l’ont éteint à l’aide d’un seau d’eau et d’une pompe.

Le deuxième feu s’est déclaré vers 4 h 03 et a rempli l’appartement avant de répandre de la chaleur et de la fumée dans le bâtiment, selon la police. Les pompiers ont lutté contre le feu de l’intérieur, tout en fouillant des appartements et en évacuant des résidents , poursuit le communiqué de la police.

Le Service de police croit que l’accusé est aussi responsable de l’incendie d’une poubelle le 10 décembre, sur la rue Kennedy dans le centre-ville de Winnipeg.

L’homme est accusé d’un incendie criminel au début de décembre et a été condamné pour les chefs d’incendie criminel : danger pour la vie humaine et d’incendie criminel : biens propres, en mai 2021.

Il a, dans le passé, été condamné pour des chefs de recel et d’infractions liées à des armes.

Le mort de Roger Glen Doblej et de Suzanne Helen McCooeye porte à 53 le nombre d'homicides ayant eu lieu à Winnipeg en 2023, un triste record.