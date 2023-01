Le Québec autosuffisant à 50 % pour les fruits et légumes

Concombres, tomates, poivrons, fines herbes, laitue hydroponique, petits fruits, aubergines et même des figues : la variété de fruits et légumes de serre produits au Québec ne cesse de croître.

50 % d'autonomie alimentaire au Québec : entrevue avec André Mousseau ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure 50 % d'autonomie alimentaire au Québec : entrevue avec André Mousseau. Contenu audio de 14 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 14 minutes

L'engouement pour l'achat local [pendant la pandémie] a permis à nos producteurs de prendre leur place, de faire quelques sous et de pouvoir investir dans le futur, puis en même temps le ministère a décidé d’investir , explique André Mousseau, président des Producteurs en serre du Québec, en entrevue à Radio-Canada.

Objectifs 2025

En novembre 2020, le ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, à l'époque Jonatan Julien, annonçaient plus de 100 millions dollars pour doubler la superficie des serres alimentaires au Québec d’ici 2025. Cette volonté était couplée d'un programme d'extension du réseau électrique adapté en région rurale.

Le président de les Producteurs en serre du Québec et propriétaire de l'entreprise le Cactus fleuri, André Mousseau. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Le résultat se voit dans les tablettes d’épicerie et les assiettes des Québécois, selon M. Mousseau. La province est passée d'environs 30 à près de 50 % d’autonomie alimentaire pour les fruits et légumes dans les deux dernières années, constate-t-il. Il vise une cible de « 80 % d'autosuffisance en légumes de serres au Québec ».

M. Mousseau affirme qu’au moins le quart des producteurs en serre ont fait des demandes au gouvernement pour des agrandissements des superficies de serres et, selon lui, la cible de 250 hectares de serres d’ici 2025 sera fort probablement dépassée.

Les Serres Royales à Saint-Jérome. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

En plus d’un financement pour l’expansion des serres, le gouvernement peut défrayer les producteurs jusqu'à 40 % de certaines dépenses en électricité.

Les coûts énergétiques pour la production de serres sont importants, explique M. Mousseau. En utilisant des thermopompes et un éclairage sous haute surveillance pour s’assurer de l’utiliser au bon endroit , les producteurs tentent de diminuer leur facture.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc

Les serres de Lufa produisent des légumes toute l'année. Photo : Radio-Canada / Alexis Boulianne

À écouter: