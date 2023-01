La N.-É. vérifie les carnets de bord électroniques des camionneurs interprovinciaux

Les conducteurs de camions commerciaux et d'autobus de la Nouvelle-Écosse qui se déplacent à travers le Canada ne rempliront plus de journaux de bord en papier pour documenter leur temps au volant.

Depuis le 1er janvier, une nouvelle mesure est entrée en vigueur exigeant l'installation de dispositifs de consignation électronique ( DCE ) pour des carnets de bord électroniques.

Le changement s'applique à tous les véhicules utilitaires sous réglementation fédérale et a pour but d'améliorer la sécurité en s'assurant que les conducteurs respectent les heures légalement autorisées sur la route.

Je pense que le public sera rassuré de savoir qu'il y a plus de camionneurs qui font attention à leurs heures, ce qui rend les routes plus sécuritaires , croit Colleen O'Toole, PDG de Lighthouse Transportation Inc.

Son entreprise opère depuis 40 ans à Halifax et transporte de tout, de l'acier au vin à travers le pays. La compagnie utilise les appareils électroniques depuis février 2021.

Elle croit que les coûts engendrés sont compensés par un certain nombre d'avantages.

La PDG de Lighthouse Transportation, Colleen O'Toole, affirme que les journaux électroniques éliminent la nécessité pour le personnel d'inspecter les journaux de bord. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

D’abord, elle dit qu’elle n'a plus besoin d'embaucher quelqu’un pour vérifier les journaux de bord papier de ses camionneurs.

Avec les carnets électroniques, tout est là devant vous, ce sera surligné en rouge si un chauffeur oublie de signer son journal ou ne met pas son kilométrage final , précise-t-elle.

Le passage aux dispositifs d'enregistrement électronique était une des recommandations du service du coroner de la Saskatchewan à la suite de l'accident impliquant l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt en 2018.

Seize personnes sont mortes lorsque l’autobus de l'équipe est entré en collision avec un camion de transport.

Dans le passé, le gouvernement fédéral a relevé certaines inexactitudes dans les registres papier.

Colleen O'Toole dit que les journaux papier prennent du temps et peuvent être difficiles à lire. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

Il existe maintenant 55 appareils électroniques inviolables et approuvés pour être utilisés comme moyen de s'assurer que les cammionneurs ne restent pas sur la route au-delà des réglementations fédérales.

Celles-ci imposent un maximum de 13 heures au volant par jour, avec au moins huit heures de repos avant que les conducteurs puissent reprendre la route.

C'est fondamentalement infaillible. Votre expérience de conduite est maintenant plus facile admet Chris Peckford, chauffeur chez Lighthouse Transportation. Il n'y a aucun moyen d'obtenir une amende parce que vous ne pouvez pas fausser votre journal de bord!

L'appareil utilisé par Chris Peckford est une tablette qui est connectée à des ordinateurs à la base de l'entreprise indiquant où il se trouve à tout moment via le GPS .

Il trouve aussi le carnet électronique plus sécuritaire en cas de panne ou s’il a besoin d'aide.

La Nouvelle-Écosse se concentrera sur l'éducation

Les conducteurs qui restent dans la province ou qui se déplacent à moins de 160 kilomètres de leur base ne seront pas tenus d'installer les appareils.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse estime que la nouvelle règle touchera environ 157 000 véhicules à travers le pays.

Les conducteurs qui restent dans la province ou qui se déplacent à moins de 160 kilomètres de leur base ne seront pas obligés de passer au carnet de bord électronique. Photo : Radio-Canada

La plupart de ceux qui opèrent dans la province ont également déjà fait le changement, selon l’Association du camionnage des provinces de l'Atlantique ( APTA )

Pour le petit pourcentage de transporteurs ou de chauffeurs qui contournent la réglementation pour travailler plus longtemps, ça va leur compliquer la tâche et ils vont devoir se conformer , dit Chris McKee, le directeur général de l'association.

La Nouvelle-Écosse travaille avec l'industrie pour préparer les conducteurs au changement depuis plus d'un an. La province aura des inspecteurs de véhicules automobiles pour vérifier les heures de service des chauffeurs commerciaux.

Ces inspecteurs mettront l’accent sur l'éducation, et non sur les sanctions, au cours des prochains mois.

