Début de saison en dents de scie pour les centres de ski au Nouveau-Brunswick

Les centres de ski et de planche à neige dans la province étaient presque tous fermés lundi en raison de la pluie et des températures élevées des derniers jours. Seul celui du parc Sugarloaf à Campbellton était ouvert.

Le Centre plein air Mont Farlagne, à Edmundston, était aussi fermé lundi, indique Cyrille Simard, président du conseil d’administration de Républik Nature, la coopérative qui gère l’établissement.

Ce n’est pas évident. Ce n’est pas le genre de saison qu’on souhaite bien que durant la période des Fêtes on ait quand même pu profiter de conditions assez exceptionnelles malgré tout , affirme Cyrille Simard durant une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Un début de saison difficile pour les adeptes de ski et de planche à neige ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Un début de saison difficile pour les adeptes de ski et de planche à neige. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Certaines pistes qui sont encore en bon état ont été ouvertes mardi, particulièrement celles recouvertes de neige artificielle. Cette dernière fond moins vite que la neige naturelle, explique M. Simard.

Ce qui nous permet aujourd’hui de rouvrir une partie de la montagne. On a un tiers de la montagne à peu près qui va être fonctionnelle , estime M. Simard.

L’équipe du Mont Farlagne utilise des canons à neige durant les nuits froides pour améliorer les pistes qui manquent de neige naturelle. Des pistes pour les plus jeunes, notamment, sont ouvertes, ce qui tombe bien en cette semaine de relâche scolaire.

Je sais que les gens seront au rendez-vous parce qu’ils l’ont été au tout début même lorsqu’on avait moins de pistes ouvertes , affirme Cyrille Simard. Aujourd’hui, les gens vont pouvoir faire de la glisse, de la raquette, du fatbike et de la glissade sur tube. On n’est quand même pas dépourvu à ce niveau-là.

Un début de saison plus difficile dans le sud de la province

Cyrille Simard note que les centres de glisse du sud de la province ont plus de difficultés à rester ouverts depuis quelques années et que cela amène plus de clients au Mont Farlagne.

Ça a été le cas, disons, durant la période des Fêtes parce que les conditions n’étaient pas idéales soit à Crabbe Mountain ou à Poley Mountain. Années après années, on s’aperçoit que des gens viennent de plus en plus de la région de Moncton, Saint-Jean, Fredericton également , indique M. Simard.

La direction du Mont Farlagne demeure optimiste pour la suite des choses. Cyrille Simard ajoute que les conditions s’annoncent excellentes dans les prochaines semaines pour la production de neige artificielle. Il espère que toutes les pistes seront bientôt ouvertes.

Avec des informations de la Matinale d'Ici Acadie