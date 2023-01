Les batteries de remplacement pour l’iPhone subiront une importante hausse de prix

Les frais actuels de remplacement hors garantie de la batterie s’appliqueront jusqu’à la fin février 2023. À partir du 1er mars 2023, les frais de remplacement hors garantie de la batterie augmenteront de 30 $ pour tous les modèles d’iPhone antérieurs à iPhone 14 , peut-on lire sur la page de remplacement et de réparation des batteries d'iPhone  (Nouvelle fenêtre) .

Le téléphone intelligent de la marque à la pomme n’est pas le seul dispositif touché par cette augmentation de prix. Les batteries des iPad  (Nouvelle fenêtre) et des MacBook subiront aussi une hausse, variant de 35 à 110 $ supplémentaires, selon l’appareil. La hausse la plus importante est d’ailleurs prévue pour les batteries des ordinateurs portables  (Nouvelle fenêtre) MacBook et MacBook Pro, d'après le site web d’Apple.

Ces changements – qui touchent les personnes n'ayant pas souscrit aux services de garantie prolongée Apple Care ou Apple Care+ – entreront en vigueur partout dans le monde, avec des prix différents, le 1er mars 2023. Si vous avez une batterie moins performante sur votre appareil Apple, c’est donc le moment de la changer.

Les batteries des montres Apple Watch ainsi que celles des télécommandes pour l’Apple TV ne semblent pas touchées par cette hausse pour le moment. Le programme de réparation libre-service d’Apple n’en fait pas mention sur son site non plus.