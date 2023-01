Timide retour « à la normale » pour l’Opération Nez Rouge

Au Québec, quelque 18 500 bénévoles ont évité à des Québécois de prendre le volant après avoir consommé drogue ou alcool. Après deux années atypiques, [...] on voit que la normalité reprend sa place , explique Marylin Vigneault, directrice des communications et du marketing pour l'Opération Nez Rouge.

« Plus de 20 000 raccompagnements par plus de 18 000 personnes, c'est un grand succès pour nous. On est très heureux de ça. »