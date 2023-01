Nombre record de nouveaux arrivants au Canada en 2022

Le Canada a accueilli 431 645 nouveaux résidents permanents en 2022, atteignant ainsi la cible que le gouvernement fédéral s’était fixée pour cette année et surpassant le record de 2021, selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Il s’agit du plus grand nombre de personnes admises en une seule année dans l’histoire du pays, précise le ministre de l'Immigration Sean Fraser dans un communiqué.

Ottawa, qui s’était engagé à accueillir environ 431 000 nouveaux arrivants en 2022, avait accepté les demandes d'immigration de 405 000 personnes en 2021.

« La dernière fois que le Canada avait admis un si grand nombre de nouveaux arrivants était en 1913. » — Une citation de Sean Fraser, ministre fédéral de l’Immigration

Dans les détails, le Canada a accueilli en un an 241 850 personnes du programme de l’immigration économique, 105 000 du programme de regroupement familial, 76 545 réfugiés, ainsi que 8250 autres personnes pour des circonstances d'ordre humanitaires.

La crise sanitaire a causé d'importants retards et de longs délais dans le traitement des dossiers d'immigration au pays. Ottawa assure toutefois remédier à la situation, alors que les arriérés liés à la pandémie ont diminué de près d'un demi-million en quatre mois.

Afin d'améliorer l'efficacité de son système, IRCC énumère avoir notamment embauché et formé de nouveaux employés, simplifié des processus et tiré parti des technologies d'automatisation.

Deux fois plus de dossiers en 2022

En 2022, Ottawa a ainsi traité 5,2 millions de dossiers de résidence permanente, de résidence temporaire et de citoyenneté, soit presque deux fois plus de demandes que l’an dernier, selon le ministère fédéral.

Le 1er novembre, le gouvernement fédéral avait annoncé son intention d'augmenter considérablement le nombre d’immigrants entrant au Canada avec un objectif de 500 000 par année d’ici 2025, en mettant fortement l'accent sur l'immigration économique – sur la base des compétences professionnelles ou de l'expérience de travail des demandeurs.

Il s’agit, selon le ministre Fraser, d’une mesure nécessaire pour assurer la prospérité économique du Canada, alors que le pays est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre. Environ un million de postes sont vacants.

En octobre dernier, Statistique Canada avait indiqué qu'un record de 23 % des habitants du pays étaient des immigrants reçus ou des résidents permanents, ce qui constitue le pourcentage le plus élevé jamais enregistré et le plus élevé parmi les pays du G7.

Statistique Canada prévoit que, d'ici 2041, jusqu'à 34 % des Canadiens seront des immigrants.