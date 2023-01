La santé publique de la Colombie-Britannique surveille un nouveau variant d’Omicron

La médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, a déclaré en entrevue mardi matin que la province a recensé 5 cas du XBB 1.5 avant Noël et qu’elle s’attend à ce qu’il y ait d’autres cas de ce nouveau variant dans la nouvelle année.

Le variant XBB 1.5 est présentement responsable de plus de 40 % des infections à la COVID-19 aux États-Unis, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ( CDC ).

La Dre Henry précise que les autorités n’ont pas constaté d'augmentation des d’hospitalisations en raison de ce nouveau variant ni d’infections plus graves, mais que le XBB 1.5 se transmet rapidement, comme pour les autres variants d'Omicron.

Le virus a changé avec le temps. Ce variant peut se transmettre avec une [plus petite exposition que les variants Alpha et Beta] et [s’attache] aux voies respiratoires plus facilement.

Les autorités sanitaires continuent de surveiller la situation à l’aide de l’analyse des eaux usées et des visites chez le médecin et à l'hôpital.

Si certains, dont le groupe Protect BC, demandent des mesures plus strictes face au surpeuplement des hôpitaux et l'arrivée de nouveaux variants, la médecin-hygiéniste en chef affirme que la province maintiendra le statu quo.

Lorsqu’on lui demande si elle recommande le port du masque, la Dre Henry dit qu'il s'agit d'un choix personnel, mais qu’elle conseille de le porter à l'intérieur dans les endroits achalandés.

La Colombie-Britannique continue de publier des mises à jour sur la COVID-19 (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) sur le site web du Centre de contrôle des maladies de la province tous les jeudis.

Avec une entrevue de The Early Edition