Un documentaire sur les studios Abbey Road réalisé par Mary McCartney

Disponible le 6 janvier sur Disney+, le documentaire intitulé Derrière les murs des studios Abbey Road (If These Walls Could Sing) retrace plus de 90 ans d’histoire d’un des studios d'enregistrement les plus célèbres du monde.

Situés sur la rue Abbey Road, au nord de Londres, ces studios jadis appelés EMI Recording Studios ont été utilisés par les Beatles pour l’enregistrement de plusieurs albums, dont leur onzième, tout simplement baptisé Abbey Road.

La fille aînée de Paul McCartney, photographe, y fait ses débuts en tant que réalisatrice. En entrevue avec le magazine Variety, Mary McCartney a mentionné que la création du documentaire s'est étendue sur plusieurs années.

« J'ai commencé à travailler sur ce projet il y a deux ans, en huis clos, explique-t-elle. J'ai été invité par John Battsek, un formidable documentariste oscarisé qui a réalisé Searching Sugarman et One Day in September, pour n'en citer que quelques-uns. Il m'a envoyé un courriel à l'improviste et m'a demandé si je pensais réaliser des documentaires. Et j'ai dit, Oui. Et puis il m'a envoyé l'idée. »

Le documentaire, qui mélange archives et entrevues, a été un travail de longue haleine pour la réalisatrice qui s’est elle-même chargée de mener tous les entretiens.

« C’était très éprouvant parce que je devais m'assurer que l'éclairage était correct, vérifier le cadre et obtenir l'entrevue, se souvient-elle. Les entrevues étaient très importantes dans ce documentaire, car il y a un manque surprenant d'images d'archives. »

« Il fallait que chaque personne donne son point de vue. Donc chaque personne que j'ai interviewée était là pour une raison différente. Elton John et Jimmy Page étaient là pour parler de leur expérience en tant que musiciens. Et puis John Williams [...] a beaucoup parlé des musiques de film qui ont été réalisées à Abbey Road. Mon père et Ringo étaient là pour parler des Beatles. »

Pour la fille du célébrissime bassiste et guitariste, la production de Derrière les murs des studios Abbey Road a été un véritable retour en enfance, elle qui a pratiquement grandi dans les studios londoniens.

« Mes premiers souvenirs sont ceux de ma mère et de mon père, ils enregistraient ici avec Wings [groupe composé de son père et sa mère Linda McCartney] , mentionne-t-elle. J'ai grandi au coin de la rue, alors nous entrions, nous nous promenions [jusqu'à] ce qu'ils aient des pauses, pour venir les voir. Je me souviens d'être allée à la cantine pour grignoter et, en entrant dans la réception, il y avait une grande galerie de photos d'artistes qui avaient enregistré ici. »

En plus d’accueillir le légendaire quatuor de Liverpool, les studios Abbey Road ont servi pour une panoplie de groupes tels que Pink Floyd, Oasis et Radiohead.

Plus récemment, l’endroit a aussi été utilisé pour enregistrer la bande sonore de plusieurs jeux vidéo populaires.