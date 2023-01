Moncton et l’équipe américaine, une histoire amour-haine au Mondial junior

C’est l’atmosphère qui règne au Centre Avenir lors des matchs des États-Unis à Moncton, depuis le 26 décembre.

Pourtant, chaque fois que les Américains sont sur la glace, l'aréna est plein.

Les partisans américains sont peu nombreux à afficher leurs couleurs. Parmi les rares supporteurs, il y a Corey Lewinsky, déguisé en Captain America. Il est venu de Buffalo pour assister aux matchs.

Moncton c’est vraiment beau. J’aime vraiment ça ici. J’ai décidé de faire la route parce que ce n’est pas trop loin et je m’amuse comme un fou , raconte-t-il.

Parker Larson, qui a grandi au Minnesota, est à la partie avec ses enfants qui sont nés en Californie. Ils vivent à Halifax depuis 5 ans.

La Ville de Moncton a vraiment fait une bonne job pour ce tournoi. On est ici depuis quelques jours et c’est incroyable.

Alissa Duke est venu encourager son frère, l’attaquant Dylan Duke qui évolue normalement avec l’Université du Michigan.

Les gens sont vraiment charmants à Moncton, je suis fière d’encourager mon frère dans cette ville, il joue un bon tournoi et nous sommes bien ici, il y a beaucoup de bons restaurants , dit-elle.

La famille de Jimmy Snuggerud est avec lui depuis le début du tournoi. C’est vraiment une famille de hockey.

Jimmy Sguggerud, repêché par les Blues de Saint-Louis en première ronde l’an dernier, en a mis plein la vue aux partisans de Moncton. Il est le troisième au classement des marqueurs avec cinq buts et six passes.

Ann et Elise Snuggerud sont venues encourager Jimmy Snuggerud.

Le père de Jimmy Snuggerud, Dave Snuggerud, a joué dans la LNH avec Buffalo, San José et Philadelphie. Il a également porté le chandail de l’équipe des États-Unis. Le grand-père maternel de Jimmy, James Westby, a lui aussi porté le chandail de l’équipe américaine dans les années 50.

On peut dire que ce sont des habitués des arénas et pour eux Moncton est à la hauteur.

Nous avons vraiment apprécié notre séjour, tout est proche, beaucoup de bons restaurants et la piste le long de la rivière est parfaite pour courir , dit Ann Snuggerud, la mère de Jimmy.

Le joueur d’orgue est incroyable au centre Avenir, il met beaucoup d'atmosphère dans la foule , ajoute Elise Snuggerud, la sœur de Jimmy.

Faut dire que le père le plus populaire dans la foule à Moncton, c’est Brian Savage, l’ancien joueur des Canadiens de Montréal.

« J’aime beaucoup la région, j’ai joué avec le club-école des Canadiens à Fredericton quand j’ai commencé avant de me joindre au grand club. Il y a beaucoup de partisans des Canadiens qui sont venus me voir ces jours-ci pour me faire signer des autographes. »