Les nouveaux commerces plus nombreux que ceux qui ferment dans le West End de Winnipeg

Le nombre de nouvelles entreprises a éclipsé les fermetures dans un quartier du centre-ville de Winnipeg, avec au total 10 commerces de plus entre le début et la mi-2022, assure le directeur de la zone d'amélioration commerciale du West End. L’organisme prévient cependant que cette tendance pourrait être entravée par l’inflation.

Il y avait 862 commerces dans cette partie de Winnipeg au début de 2022, et 872 six mois plus tard, selon le directeur général de la zone d'amélioration commerciale du West End, Joseph Kornelsen. Si la pandémie a entraîné son lot de fermetures, on a commencé à voir un redressement en 2022 , dit-il.

Quand vous allez au centre-ville, dans n’importe quelle ville et pas seulement à Winnipeg, c’est comme si c’était un rêve pour n’importe quelle entreprise d’ouvrir au centre-ville , considère le copropriétaire du restaurant Les Saj Middle East, Mohamad Barafi, qui a ouvert une deuxième salle au centre-ville au printemps 2022.

Le commerce a remplacé un restaurant grec, fermé quelques mois seulement après son ouverture juste avant la pandémie.

Daniel Basanes a aussi tenté sa chance. Ce gérant et copropriétaire du magasin de vêtements pour homme Hobby•ism, a ouvert son commerce en décembre, le jour des soldes du lendemain de Noël.

Daniel Basanes est acheteur et directeur général du magasin de vêtements Hobby-ism à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Sa boutique veut offrir aux hommes des vêtements venus d'un peu partout et leur propose un service d'organisation de leur garde-robe.

C’est rare que l’on ait l’occasion de faire avancer la ville en ouvrant un tel concept, a déclaré Daniel Basanes. Donc, nous n’avons pas été découragés. Appelez ça du courage ou un grain de folie.

La criminalité entame les profits

Derrière l’optimisme, certains doutes persistent. Le copropriétaire du magasin Hobby•ism a déjà été cambriolé deux fois en deux mois, avant même que son magasin soit ouvert, quand des voleurs ont brisé la vitrine du commerce au rez-de-chaussée.

C’était très dur. La vitre est toujours cassée ici. On nous a volé un iPad, de l’argent et de la nourriture , regrette-t-il.

Moins d'une semaine après son ouverture officielle, quelqu'un a brisé l'une des imposantes vitres du magasin Hobby.ism, selon son copropriétaire. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Autre inquiétude pour le propriétaire des restaurants Les Saj Middle East. Mohamad Barafi trouve que le flot des passants est moins important que ce qu’il espérait. Il a été contraint de transférer du personnel entre ses restaurants pour s’adapter à l’achalandage.

La zone d'amélioration commerciale est bien au fait de cette situation. Nous avons vu beaucoup de fermetures dans notre quartier au cours de la pandémie, et vous savez, avec l’incertitude qui plane sur l’avenir, nous continuons à être prudents , confie Joseph Kornelsen.

C’est donc sur un optimisme prudent qu'il attaque l’année 2023.

Avec les informations d'Andrew Wildes