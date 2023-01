Des résidents de la Saskatchewan rentrent enfin chez eux, après avoir été bloqués à Cuba

Des centaines de résidents de la Saskatchewan qui étaient coincés à Cuba en raison des annulations de Sunwing sont finalement arrivés à Winnipeg dans la nuit de dimanche à lundi. Plus d'une douzaine ont immédiatement pris la route dimanche soir, et plusieurs autres ont suivi lundi matin pour rejoindre Regina.

C’est le cas de Valerie Lechner qui a conduit de Winnipeg à Regina. Selon elle, contrairement à ce qui leur avait été dit plus tôt, Sunwing les a informés que seulement huit billets étaient réservés pour un vol WestJet à destination de Regina le lundi après-midi.

La semaine dernière, Sunwing a annoncé qu'elle annulait tous ses vols au départ de Saskatoon et de Regina jusqu'au 3 février. La compagnie aérienne devait donc faire affaire avec une autre entreprise pour que ses clients puissent atteindre leur destination finale en Saskatchewan.

Revenir au Canada, c'était comme si on m'avait enlevé un poids. Il y avait des gens avec des bébés qui n'avaient plus de lait maternisé ni de couches. À notre époque de technologie, comment Sunwing peut-elle avoir autant de problèmes de communication? se demande Valerie Lechner.

King Chen, qui voyageait avec 10 personnes, dont trois jeunes enfants, est du même avis. C'était très frustrant. Les vols à l'arrivée et au départ ont été retardés. Nous n'arrêtions pas de vérifier, mais il n'y avait aucune alerte ou information , a-t-elle déclaré.

Une expérience amère

Selon la Reginoise Theresa Joan Ayerst, le voyage a eu des répercussions sur sa famille. Mon fils de 13 ans souffre d'une grave anxiété et il pleurait tous les jours en demandant si nous allions rentrer un jour à la maison , a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux.

« Nous étions très excités à l'idée de partir pour Noël, mais nous sommes revenus beaucoup plus émotifs et stressés. » — Une citation de Theresa Joan Ayerst, cliente de Sunwing

Elle a aussi ajouté qu'elle ne voyagera plus jamais avec Sunwing. D'autres clients partagent ce sentiment.

Cauchemar est le seul mot que Bryan Marciszyn a trouvé pour décrire son expérience avec Sunwing. Il était censé rentrer de Cuba à Manitou Beach, en Saskatchewan, le 27 décembre.

J'ai attendu dans le hall de mon hôtel pendant cinq jours un autobus qui n'est jamais arrivé , a-t-il dit.

Une autre cliente de la compagnie, Elizabeth Bentley, raconte avoir dû traîner ses valises à la réception tous les matins, pour les remonter dans une chambre d'hôtel le soir. Avec les autres passagers bloqués à Cuba, elle a vécu cette routine pendant près d'une semaine.

C'était l'abandon. J'avais installé un sapin de Noël avant de partir, j'y avais mis des cadeaux et j'avais dit à mes enfants de venir la veille, mais nous n'étions pas là. Et puis le Nouvel An n'a pas eu lieu non plus , a-t-elle dit.

Mme Bentley a déclaré que sa famille avait commis une erreur en pensant qu'elle pouvait faire confiance à Sunwing pour ses vols.

Un possible recours collectif

Une résidente du Manitoba, Debra Geiler, dit avoir dû débourser plus de 4000 $ de sa poche pour se rendre de Cuba à Toronto, puis à Regina, avant d'arriver finalement chez elle à Brandon. Elle espère être dédommagée.

Elle compte parmi les personnes qui ont déclaré vouloir que le gouvernement fédéral se penche sur le service perturbé de Sunwing.

Dans une déclaration par courriel, le gouvernement de la Saskatchewan a précisé qu’il s'attend à ce que la compagnie soit tenue responsable de cette situation.

Le fondateur et coordonnateur de Air Passenger Rights, Gábor Lukács, ajoute aussi que tous les passagers devraient être dédommagés par Sunwing.

Avec toutes ces annulations qui sont entièrement sous la responsabilité de Sunwing, ils doivent payer aux passagers les salaires perdus, les repas, l'hébergement et ainsi de suite , a-t-il déclaré, en encourageant les passagers à porter plainte et demander des remboursements.

Quel que soit le temps que cela prend, faites-le. Ne laissez pas Sunwing garder votre argent , dit-il.

L'Office des transports du Canada pourrait imposer une amende allant jusqu'à 25 000 $ par passager et par incident pour bon nombre de ces violations, mais je crains que cela ne se produise pas de sitôt , a-t-il déclaré.

Avec les informations de Pratyush Dayal