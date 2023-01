La Nouvelle-Écosse, le berceau des propriétés ultra-luxueuses en Atlantique

Une partie de cette augmentation est due à l'appréciation du logement et à l'arrivée sur le marché de plus de maisons de luxe.

Le président de Royal LePage en Atlantique, Matthew Honsberger, explique qu’une propriété de luxe vaut environ trois fois le prix courant moyen.

À Halifax, le prix moyen est d'environ 500 000 $. Vous parlez donc d'environ 1,5 million $ ou plus , précise-t-il.

Lorsque vous arrivez au nord de 2 ou 3 millions $, vous parlez de ce que je décrirais d’ultra-luxueux pour la Nouvelle-Écosse.

Un exemple est la maison du champion de la coupe Stanley, Nathan MacKinnon à Enfield, en Nouvelle-Écosse. La propriété a un prix de vente d’un peu moins de 6 millions $.

La maison de 4500 pieds carrés surplombe le lac Grand. Elle est située sur un terrain d'un hectare et comprend trois chambres à coucher, quatre salles de bain et demie, une piscine creusée extérieure et une salle de sport.

La maison en vente de Nathan MacKinnon propose une grande cuisine et une salle à manger à aire ouverte avec vue sur le lac. Photo : Gracieuseté de David Dunn Group

C'est certainement un scénario unique , dit Matthew Honsberger.

Il est assez rare de représenter quelqu'un aussi reconnu à travers le Canada et de vendre une résidence personnelle , ajoute-t-il.

Plus de propriétés d'un million $ et plus

Bien que la maison du hockeyeur soit la plus chère des propriétés de luxe disponibles à l'achat en Nouvelle-Écosse, il y a plus de maisons dans la province qui se vendent à plus d'un million $.

Les données de Point2Homes montrent qu'il y a trois fois plus de maisons en Nouvelle-Écosse à vendre pour 1 million $ ou plus en 2022 qu'en 2017.

En 2022, il y avait 4 513 maisons disponibles à l'achat et 241, soit 5 % avaient un prix de vente de 1 million $ ou plus. En 2017, il y avait près de deux fois plus de maisons à vendre et seulement 1 % valaient 1 million $ ou plus.

Dans son rapport sur les prévisions pour 2023, ReMax Canada prévoit une autre année en faveur des vendeurs à Halifax, mais note que le marché du luxe qui a récemment connu une hausse des prix se refroidira.

Des agents immobiliers estiment que le marché en Nouvelle-Écosse se refroidira en 2023. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Ryan Hartlen, un courtier officiel de ReMax Nova à Halifax, affirme qu'une grande partie des augmentations de prix sont liées aux propriétés qui prennent de la valeur avec le temps.

Il dit que la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation a ralenti le marché en général, mais que les impacts sont plus importants sur les propriétés haut de gamme.

Matthew Honsberger dit que l'un des plus grands défis de la vente d'une propriété d'un million $ ou plus est que la vente peut prendre du temps.

Vous êtes en concurrence avec des logements partout en Amérique du Nord , explique le président de Royal LePage en Atlantique. Si j'ai 6 millions de dollars à dépenser dans une résidence personnelle, je pourrais avoir une jolie maison en Californie, en Arizona, en Floride, à Vancouver, où je veux ,

Il croit tout de même que la Nouvelle-Écosse a des arguments de vente attrayants qui font qu'elle se distingue.

Je pense que notre marché récréatif s'est certainement redressé depuis le début de la pandémie , dit-il. Et les loisirs, c'est très important que ce soit pour quelqu'un qui achète une cabane dans les bois ou quelqu'un qui cherche à avoir une résidence d'été sur le bord de la mer.

En janvier 2018, le magazine Golf Digest a classé le golf de Cabot Cliffs au 9e rang et le Cabot Links au 43e rang des 100 meilleurs terrains de golf au monde. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Il note aussi que des maisons plus chères apparaissent également autour des zones avec des terrains de golf.

Le Cap-Breton est depuis longtemps une région en difficulté économique, mais depuis l’aménagement d’un terrain de golf de classe mondiale à Cabot Links. Les logements qui surgissent là-bas, même sur le complexe, coûtent plus d'un million $ , explique Matthew Honsberger.

Fox Harb'r est une autre communauté de golf au milieu de la province avec pas grand-chose autour, mais des maisons autour qui se vendent pour près de 2 millions $ chacune.

Plus pour votre argent

L'argent a également tendance à aller plus loin en Nouvelle-Écosse par rapport à des endroits comme la Colombie-Britannique.

La réalité, c'est que des gens viennent de l'extérieur de la province, ce sont des acheteurs migrants ou immigrants. Ils regardent le marché et trouvent que c'est une grande valeur par rapport à ce qu’ils ont vu ailleurs ,dit-il.

Donc, tout est relatif et parfois c’est difficile à comprendre pour les gens de la place.