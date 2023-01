Transformer l’humidité des océans en eau potable? C’est possible, selon une étude

Avec le réchauffement climatique qui s'accentue, nous allons devoir trouver un moyen d'augmenter l'offre d'eau douce, car la conservation et le recyclage de l'eau des sources existantes, bien qu'essentiels, ne suffiront pas à répondre aux besoins humains. Nous pensons que la méthode que nous venons de proposer peut y parvenir à grande échelle , estime Praveen Kumar, professeur à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign (UIUC) et l'un des auteurs d'une étude parue dans la revue Nature le 6 décembre.

Selon lui et ses collègues, l'évaporation océanique, favorisée par la montée du mercure, pourrait servir de réservoir en eau potable. Au lieu de s'élever dans l'atmosphère, l'air saturé en eau serait capté par des structures d'extraction, implantées au large des côtes, avant d'être condensé puis transporté par des canalisations pour être stocké avant d'être redistribué.

En s'évaporant, l'eau de mer perd naturellement la quasi-totalité de son sel. Photo : AFP / PATRICK HERTZOG

Avantage du procédé par rapport à ceux de la désalinisation classique : en s'évaporant et en se transformant en gaz, l'eau de mer perd la quasi-totalité de son sel naturellement. C'est pour cette raison que l'eau de pluie n'est pas salée. Le traitement pour la rendre propre à la consommation nécessitera donc bien moins d'énergie et d'impact environnemental que les méthodes existantes (saumure, eaux usées chargées en métaux lourds).

Des milliards de litres d'eau

Selon les scientifiques, des parcs éoliens en mer et des panneaux solaires terrestres pourraient servir à alimenter l'ensemble du système.

Cette technique reproduit le cycle naturel de l'eau, la seule différence est que nous pouvons guider la destination de l'eau évaporée de l'océan , a souligné la coautrice Francina Dominguez, spécialiste de l'atmosphère.

Les chercheurs estiment qu'une surface de capture verticale de 210 m de large et 100 m de haut [...] peut fournir un volume suffisant d'humidité extractible pour répondre aux besoins quotidiens en eau potable d'environ 500 000 personnes en moyenne .

Des hommes remplissant des bouteilles d'eau à partir d'un robinet dans une rue d'Allahabad, en Inde. Photo : AFP / SANJAY KANOJIA

Ces données ont été obtenues en faisant une simulation sur 14 sites soumis à un stress hydrique et situés à proximité de centres de population importants comme Chennai, Los Angeles ou Rome. Selon les modèles, ce type de dispositif pourrait générer entre 37,6 milliards et 78,3 milliards de litres d'eau par an selon les conditions de chaque site.