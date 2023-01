Les virus circulent en Gaspésie, mais pas de flambée de cas pour le moment

Selon le directeur régional de santé publique de la Gaspésie et des Îles, Dr. Yv Bonnier-Viger, ceux-ci devraient être observables après la période d’incubation des virus qui est généralement de trois à cinq jours.

Il indique que la COVID-19 et l'influenza circulent beaucoup plus que le virus respiratoire syncytial, mais pas de façon inquiétante et que la situation se compare à celle du Québec en général.

Plusieurs personnes ont évidemment attrapé l’un ou l'autre des virus respiratoires, c'est un genre de rhume ou un genre de grippe, mais ça n'a pas amené énormément de gens à l'hôpital, puis ça n'a pas amené à beaucoup de complications non plus , explique-t-il.

« On n'a pas été trop touchés donc pour le moment ça va. On se croise les doigts pour que les rassemblements des derniers jours n'aient pas empiré la situation. » — Une citation de Dr. Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique de la Gaspésie et des Îles

Les virus vont faire partie de la vie

En ce qui concerne l’avenir à plus long terme, d’autres virus devraient faire leur apparition, selon le docteur Bonnier-Viger.

On sait que les virus vont probablement se multiplier au cours des années qui vont venir parce que le lien entre le réchauffement climatique et l'apparition de nouveaux virus, qui étaient peut-être emprisonnés dans le pergélisol depuis plusieurs millénaires, peut amener d'autres virus , mentionne-t-il.

Il y a aussi le fait que nous sommes 8 milliards de d'humains sur la Terre , ajoute-t-il. On vit dans des territoires qui étaient réservés beaucoup plus à des animaux avant, donc on peut s'attendre à d'autres épidémies de virus qu'on connaissait plus ou moins.

C’est pourquoi le docteur Bonnier-Viger réitère les recommandations qu’il formule depuis les trois dernières années. Celles-ci devraient devenir un mode de vie.

Les mesures de base qu'on a apprises, ça reste les mesures fondamentales, se laver les mains régulièrement, avoir une bonne hygiène respiratoire, c'est-à-dire que quand on a des symptômes, on essaie de rester à la maison , rappelle-t-il. On ne va pas travailler autant que possible, on on va pas à l'école tant qu’on a de la fièvre et on porte un masque dans des endroits où il y a pas une ventilation adéquate.

En attendant, selon lui, il est possible que les personnes âgées ou plus vulnérables se fassent offrir une nouvelle dose du vaccin dans un horizon de cinq à six mois.

Avec les informations d'Émilie Gagné