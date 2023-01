Des centaines de chiens vaccinés à Moose Factory contre le parvovirus

Les chiens de la Première Nation de Moose Cree, dans le Nord de l'Ontario, sont frappés par une épidémie de parvovirose, causée par un virus canin extrêmement contagieux et potentiellement mortel.

Il n'y a aucun vétérinaire sur place et l’accès immédiat aux vaccins est inexistant.

C’est là qu’entre en scène Phoebe Sutherland, meneuse de chiens de traîneau et agente de contrôle des animaux dans la région. Grâce à elle, les animaux de Moose Factory, petite communauté insulaire au sud de la baie James, reçoivent des vaccins contre les maladies.

En Ontario, il faut au moins être technicien vétérinaire, sinon vétérinaire, afin de pouvoir injecter des vaccins , affirme Mme Sutherland.

Mais moi, j’ai accès aux vaccins de base qui me sont fournis puisque je suis une meneuse de chiens de traîneau. J’ai été formée et observée par trois vétérinaires différents , ajoute-t-elle.

Ses compétences lui ont été transmises par ses proches, bien que les histoires qui y sont rattachées sont difficiles.

Les agents des Indiens et la GRC sont allés vers mon grand-père, qui possédait un attelage de chiens, pour lui dire qu’il devait envoyer ses enfants aux écoles résidentielles s’il ne voulait pas le perdre , relate-t-elle.

Puis sont survenus les abattages de chiens.

Mme Sutherland compte bien rapporter la tradition des meneurs de chiens dans sa région et espère lancer un programme de formation pour y parvenir.

Une partie importante de son travail est donc de s’assurer que ses chiens, et ceux de Moose Factory, sont en santé.

Tout un périple

Pour se rendre à Moose Factory, les vaccins ont entrepris un périple digne de l’Iditarod, cette course de traîneau tracée sur le parcours suivi par les meneurs de chiens ayant transporté l’antitoxine diphtérique d’Anchorage à Nome, en Alaska, en 1925.

Le magasin de fourniture pour chiens de traîneau de Mme Sutherland se situe en Saskatchewan, à Christopher Lake. Les doses de vaccin ont été transportées par camion de Christopher Lake à Thunder Bay, où un ami les a reçues puis entreposées dans son réfrigérateur.

Phoebe Sutherland est parvenue à se faire livrer des doses de vaccins depuis Christopher Lake, en Saskatchewan (archives). Photo : Avec la permission de Phoebe Sutherland

De là, elles sont passées entre les mains d’une autre amie. Les vaccins ont ensuite été mis sur un vol en direction de Timmins. Nous voulions qu’ils se rendent à Moosonee, et on nous a assuré qu’un arrêt de plus serait fait , a raconté Mme Sutherland.

Les doses sont ainsi arrivées à Moosonee pour ensuite être livrées par hélicoptère à Moose Factory, les routes de glaces n’étant toujours pas formées.

Mme Sutherland s’est alors mise au travail, vaccinant plus de 200 animaux en quelques semaines.

« Je veux juste fournir à mes chiens les meilleurs soins vétérinaires possible malgré les manques que nous avons. » — Une citation de Phoebe Sutherland

Ce travail est financé par le département du développement économique de la Nation de Moose Cree. Il y a quelques années, le chef et les membres du conseil ont décrété la nécessité de prendre en charge de façon plus organisée les animaux domestiques.

La santé et la sécurité des enfants et des gens qui marchent dehors en dépendent , selon Stan Kapashesit, le directeur du développement économique de la Nation.

Depuis la prise en charge de ces efforts de vaccination, le département a dépensé 3 000 $. Les frais associés à l'obtention de ces services oscillent entre 10 $ et 15 $, mais gratuits pour les personnes âgées et les gens à faible revenu.

M. Kapashesit reconnaît la difficulté d’offrir des soins vétérinaires dans le Nord, mais assure qu’il y a des plans pour construire un établissement de soins pour animaux .

« Pour ces communautés désireuses d’en apprendre davantage sur nos programmes [...], nous sommes plus que disposés à partager ce que nous avons appris jusqu’à présent et ce qu’il nous reste à apprendre. » — Une citation de Stan Kapashesit, directeur du développement économique de la Nation

Mme Sutherland partage les mêmes aspirations, et souhaite voir s’ériger un établissement de soins vétérinaire à Moose Factory. Elle espère aussi trouver un vétérinaire, peut-être un de nos étudiants, qui rentrera au bercail fournir ces soins.

Avec les informations de Bridget Yard, de CBC