Le manque de médicaments alourdit la tâche des pharmaciens

Le pharmacien propriétaire sherbrookois, Allan Haddad, déplore la situation. Ce n’est pas des navettes spéciales que l’on crée, c’est des médicaments donc on devrait être capable de produire une quantité ''x'' en peu de temps.

En entrevue à l’émission Par ici l’info, le pharmacien rapporte que de nombreux clients se sont présentés le 1er janvier malgré les heures réduites de la pharmacie. En cinq heures, on a répondu une bonne demande, des gens d’East Angus jusqu’à Waterville. Des gens qui ont fait le tour de la ville, ils se sont fait dire qu’il n’y avait pas beaucoup de pharmacies ouvertes.

Je peux te dire que c’étaient des journées difficiles justement à cause de ces maudites pénuries que l’on vit. Le pharmacien raconte avoir appelé à l'urgence pour une vingtaine de prescriptions sur une centaine afin de parler à un médecin. C’était beaucoup d'antibiotiques pour enfants dont on n’a pas à notre portée.

« C’est beaucoup de pertes de temps malheureusement, et pour eux et pour nous, pour essayer de changer ça et de trouver la solution. Malheureusement, quand on essaie de traiter '' x '' bactéries tu ne peux pas donner n’importe quoi donc ça rend les tâches plus difficiles des fois. »