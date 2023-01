La microbrasserie Lion bleu lance une eau gazéifiée à saveur de houblon

Pour l’entreprise brassicole, la production d’une eau gazéifiée n’est pas quelque chose de sorcier. Les équipements destinés à la fabrication de la bière n’ont besoin d’aucune modification pour la préparation de ce nouveau produit.

Nous procédons à l’infusion à froid de notre houblon frais dans l’eau directement dans nos cuves en acier inoxydable. Ensuite, nous gazons le tout et nous transférons en canette [...] S’il y a un avantage écologique dans notre démarche, c’est que nous allons arrêter de nous approvisionner à l’extérieur pour notre eau pétillante , explique David Otis, copropriétaire et chef brasseur au Lion bleu, à l'émission C'est jamais pareil.

Pas une bière

L’initiative menée par l’équipe de la microbrasserie almatoise s’inscrit dans la tendance de vouloir proposer quelque chose de nouveau à la clientèle. L’eau pétillante à saveur de houblon n’est toutefois pas une idée nouvelle.

La microbrasserie Aux fous brassant de Rivière-du-Loup en propose également une. L’objectif n’est donc pas d’innover, mais de rejoindre un public plus large.

Ç’a été un beau travail de recherche et développement. On a fait goûter le produit à des gens qui n’aiment pas la bière et à des enfants. Les saveurs du houblon apportent des goûts de melon vert et de thé vert. La réponse à nos dégustations a été très positive [...] C’est une boisson qu’on peut apporter partout et qu’on peut aromatiser. C’est également un excellent ingrédient pour la confection de cocktail, notamment avec des Gins , souligne le brasseur.

« Ce n’est pas une bière et ça ne goûte pas la bière non plus. Il n’y a aucune fermentation dans la fabrication du produit et les enfants peuvent en boire. » — Une citation de David Otis, copropriétaire et chef brasseur au Lion Bleu

L’eau pétillante est présentement en vente à la microbrasserie Lion bleu et sa distribution devrait débuter dans les prochains jours pour la région et dans les prochaines semaines pour le reste du Québec.