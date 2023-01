En 2023, Ben Carr envisage de suivre les traces de son père, député libéral mort récemment

Je suis en train d’y réfléchir, assurément , a avancé Ben Carr lundi, trois semaines après que son père Jim soit décédé d’un cancer. J’ai toujours été intrigué par le service public , a-t-il confié.

Ben Carr a déjà coprésidé la campagne de réélection de son père en 2021 et participé de manière plus informelle aux élections fédérales de 2015 et de 2019. Il a aussi fait campagne en 2020 pour l’élection partielle dans une division scolaire de Winnipeg.

J’ai été impliqué dans la politique de manière significative depuis que je suis très jeune , a précisé Ben Carr, se décrivant comme un résident de longue date de Winnipeg-Centre-Sud. J’ai grandi dans la circonscription, je suis allé à l’école dans la circonscription et j’ai travaillé dans la circonscription , répète-t-il.

Ben Carr a travaillé comme enseignant, puis comme directeur d’école à River Heights et à Maples. Il a également agi à Ottawa pour l’ancienne ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly. Il œuvre actuellement dans le domaine des relations gouvernementales en tant que vice-président d’Indigenous Strategy Alliance, une société de conseil privée.

Circonscription majoritairement libérale

La circonscription de Winnipeg-Centre-Sud a quasi exclusivement été un territoire libéral, à l’exception de 2011 à 2015, lorsque la conservatrice Joyce Bateman l'a représentée à Ottawa.

Jim Carr a été député de Winnipeg Centre-Sud de 2016 jusqu'à son décès, en décembre dernier. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Royce Koop, professeur d’études politiques à l’Université du Manitoba, qualifie Winnipeg-Centre-Sud de siège naturellement libéral qui ne tombe aux mains des conservateurs que lorsque des conditions plus larges favorisent le parti de centre droit.

Si les conservateurs désignent un candidat local très en vue et que les libéraux présentent quelqu’un qui n’a pas ce genre de profil, alors le siège devient beaucoup disputé que ce n’était le cas auparavant , a-t-il expliqué.

Le premier ministre Justin Trudeau doit annoncer la tenue d’une élection partielle dans Winnipeg-Centre-Sud d’ici le 11 juin, en l’absence d’élections fédérales générales.

Le président de l’association de circonscription du Parti libéral, Charles Feaver, a annoncé que la sélection des candidats venait de commencer pour la circonscription.