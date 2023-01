Un groupe de pirates informatiques s’excuse pour l’attaque d’un hôpital pour enfants

LockBit, un opérateur mondial de rançongiciels, a présenté des excuses et a proposé de déverrouiller les données cryptées lors d’une cyberattaque contre l'Hôpital SickKids de Toronto.

La police fédérale américaine, le FBI, a qualifié le groupe en question comme l'un des plus actifs et des plus destructeurs au monde.

Il y a deux semaines, SickKids était la cible d’un rançongiciel. L’attaque a touché plusieurs de ses réseaux, y compris certaines lignes téléphoniques, pages web et systèmes corporatifs, en plus de quelques cliniques internes.

Le 31 décembre dernier, Lockbit a présenté de brèves excuses pour l’attaque sur un blog du web clandestin.

Dans la déclaration, examinée par La Presse canadienne, LockBit a affirmé que le partenaire responsable de la cyberattaque n’a pas respecté la ligne de conduite du groupe et que celui-ci a été exclu.

Pour autant que je sache, c'est la première fois qu'ils présentent des excuses et proposent de remettre un décrypteur gratuit , a déclaré Brett Callow, analyste des menaces pour la société anti-logiciels malveillants Emsisoft, qui suit les attaques de rançongiciels.

L’hôpital pédiatrique est au courant de l’offre du décrypteur et dit s’affairer à le valider et à l’évaluer.

Selon des experts, LockBit serait derrière de récentes cyberattaques contre des municipalités canadiennes, notamment la Ville de Westmount en novembre dernier.

En octobre, un résident de Bradford en Ontario avait été arrêté pour sa participation présumée au groupe de rançongiciels.

Dimanche, SickKids déclarait avoir restauré plus de 60 % des systèmes prioritaires touchés. L’hôpital soutient ne pas avoir payé de rançon en lien avec l’attaque.

L’hôpital estime que les informations personnelles de ses patients n’ont pas été compromises.

Avec des informations de La Presse canadienne