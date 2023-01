Livres rares et vestiges historiques à découvrir à l’Université de Montréal

C'est un trésor culturel méconnu de Montréal qui est pourtant accessible au public à condition de s'y rendre le premier mardi du mois. La bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l'Université de Montréal comprend plus de 150 000 documents de toutes sortes et de toutes les époques. Reportage de Jean-Sébastien Cloutier.