Une Ténoise s’inspire d’une légende dénée pour créer un livre pour enfants

Christal Doherty et Carla Rae Taylor ont publié leur premier livre conjoint, How Raven Returned the Sun [Comment le corbeau a rendu le soleil] en 2016. La suite, How Raven Turned Black [Comment le corbeau est devenu noir] vient tout juste de paraître et les deux créatrices espèrent pouvoir bientôt en livrer des copies aux communautés de la région du Sahtu.

Avec Carla, nous voulions faire connaître les histoires et les légendes des Dénés dans le monde, dans les communautés et dans le système scolaire , explique Christal Doherty.

Celle qui est aussi enseignante souligne que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont accès aux aînés qui connaissent ces histoires.

Je me suis donc dit qu’un livre serait sans doute la meilleure façon de faire connaître ces histoires pour éviter qu’elles tombent dans l’oubli.

Le corbeau qui aimait trop les couleurs

L’ouvrage raconte comment les animaux ont reçu leurs couleurs et comment le corbeau a tenté de s’accaparer les plus belles, jusqu’à ce que les autres oiseaux s’en rendent compte et travaillent ensemble pour l’en priver.

Christal Doherty raconte avoir entendu cette histoire pour la première fois de la bouche de Charles Neyelle, à Délı̨nę. Elle a, depuis, choisi d’en raconter la première partie et de s’en servir comme instrument pour enseigner des mots de sa langue, comme les couleurs et les noms des plantes.

Je voulais une histoire destinée aux plus jeunes et je crois que la deuxième partie s’adresse à un public un peu plus âgé. J’ai simplement fait quelques adaptations , explique-t-elle.

Le livre rédigé à la fois en anglais et en langue dénée Kede est publié par la Société culturelle des Territoires du Nord-Ouest.

Originaire de Yellowknife, mais établie à Edmonton, Carla Rae Taylor est heureuse d’avoir pu illustrer l’histoire.

C’était vraiment un plaisir de créer des images pour cette histoire. Il y a beaucoup de couleurs et des personnages ludiques , note-t-elle.

Avec des informations de Lawrence Nayally