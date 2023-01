Le parc de la Point-Pelée ferme pour contrôler sa population de cerfs

Le parc sera rouvert le 21 janvier.

Dans un communiqué, Parcs Canada explique que cette fermeture est menée en partenariat avec la Première Nation de Caldwell.

Parcs Canada est responsable de restaurer et maintenir la santé écologique des parcs nationaux. Une grande abondance (hyper abondance) de cerfs a queue blanche au Parc national de la Point-Pelée est un sérieux danger pour la santé de la forêt et de la savane et les espèces dépendent de ces précieux habitats , explique le communiqué.

Cette réduction de l’activité des cervidés fait partie du programme de gestion de surabondance de ces animaux selon les explications de Parcs Canada. Cela inclut la surveillance de l'écosystème et la population des cervidés comme la protection des espèces à risque ou la réduction de certaines populations.

Tout cela dans le but d’assurer un développement durable en fonction des objectifs du parc pour atteindre une certaine intégrité écologique .

Parcs Canada explique que les cerfs du parc de la Point-Pelée consomment et endommagent les plantes indigènes plus rapidement qu’elles ne se renouvellent et mettent ainsi en danger la forêt qui est le lieu de vie de nombreuses autres espèces.

Les cerfs mettent à mal les efforts pour restaurer la Savane du cordon sablonneux du lac Érié, un écosystème rare qui soutient 25 % des espèces à risque du parc, dont la Scinque pentaligne , indique Parcs Canada.

L’agence explique qu’elle vise normalement une population de 24 à 32 cerfs. Actuellement, la population est deux fois plus grande que cette cible.