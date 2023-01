Fred White, le batteur d’Earth, Wind & Fire, est mort à 67 ans

Né en 1955 à Chicago, Fred White avait commencé très jeune à jouer de la batterie. Au cours de sa carrière, il a remporté six prix Grammy avec le légendaire groupe de funk formé en 1969 par son frère, Maurice White, disparu en 2016.

Notre famille est attristée aujourd'hui par la perte d'un membre de la famille incroyable et talentueux , a écrit un autre de ses frères, Verdine White, dans une publication sur Instagram, rappelant qu'il avait eu des disques d'or dès l'âge de 16 ans!

Earth, Wind & Fire a rapidement connu la gloire dans les années 1970, devenant l'un des premiers groupes à faire tomber les tabous raciaux dans la musique pop. Il a connu un immense succès aussi bien au sein de la communauté blanche qu'afro-américaine.

En 1979, Earth, Wind & Fire a été la première formation afro-américaine à se produire à guichets fermés au prestigieux Madison Square Garden de New York.

Sur la page Instagram officielle du groupe a été publiée une vidéo de Fred White exécutant un solo de batterie lors d'un concert en Allemagne en 1979, accompagnée du message Repose dans l'amour .

En tant que membre d’Earth, Wind & Fire, Fred White a été intronisé en 2000 au Rock and Roll Hall of Fame and Museum, panthéon américain du rock et de la musique populaire.

La formation s'est illustrée par ses chansons mais aussi par ses spectacles remplis d'énergie, rythmés par une forte présence de cuivres et une kalimba, un instrument à percussion africain fait de lamelles métalliques.

Sans avoir jamais complètement quitté la scène, le groupe a connu un regain de notoriété après l'élection du président Barack Obama, qui l'avait invité à se produire après son entrée à la Maison-Blanche en 2009.