Le nombre de médecins millionnaires augmente au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, 35 médecins ont reçu plus d’un million de dollars en rémunération du gouvernement du provincial l’année dernière. Les médecins les mieux payés ont gagné près de 2 millions de dollars.

Deux radiologistes et un ophtalmologue sont les trois médecins les mieux payés de la province.

Des médecins gagnent près de 2 millions $

Comme l’année dernière, le Dr J. Stewart MacMillan, un radiologiste de Miramichi est l’un des médecins qui a reçu le plus de rémunération de la province. Il a touché entre 1 950 000 $ et 1 999 999 $, en augmentation par rapport à 2021.

Le salaire du Dr Martin Finnegan, un radiologue du CHU Dumont à Moncton, flirte également avec les 2 millions de dollars. Tout comme celui du Dr Julien Saad, un ophtalmologue installé à Dieppe.

Au total, 35 médecins ont reçu plus d'un million de dollars de la province, selon le rapport annuel du bureau du contrôleur sur la rémunération des médecins pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022. L’année précédente, ils étaient 30.

Ces chiffres sont les paiements non vérifiés versés aux médecins par le régime d’assurance-maladie de la province.

Ces montants, indiqués sous la forme de fourchette, représentent les revenus bruts et ne tiennent pas compte des dépenses des médecins comme le salaire de leur personnel ou le loyer de leur cabinet, indique le ministère de la Santé.

Les médecins millionnaires restent une minorité

Les médecins touchant plus d’un million de dollars restent une minorité, mais leur nombre continue d’augmenter.

Cinq nouveaux médecins ont franchi cette barre symbolique cette année. Leur salaire est également de plus en plus important. Celui du Dr J. Stewart MacMillan a augmenté de près 300 000 $ en un an.

Au total, 1900 médecins exercent au Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre eux a touché moins de 400 000 $ l’an dernier.

Chaque année depuis 2016, la province publie les montants qu'elle verse aux médecins, à la suite d'une recommandation faite par la vérificatrice générale de l'époque, Kim MacPherson.