Quel avenir pour les trains de passagers au pays?

Souvent vu comme un mode de transport romantique et luxueux, le train a été surpassé par l'avion et les automobiles au siècle dernier au Canada. Mais si on y mettait les investissements et les infrastructures nécessaires, c’est pourtant un mode de transport qui pourrait s’avérer plus vert et moins coûteux, estime un spécialiste, Anthony Perl.

Les trains de passagers coûtent moins cher, sont plus efficaces et meilleurs pour l’environnement , affirme-t-il.

Professeur à l’Université Simon Fraser et membre du conseil d’administration de Via Rail de 2008 à 2012, Anthony Perl indique que les investissements requis seraient cependant assez importants.

En ce moment, fait-il remarquer, le train ne vous emmènera pas là où vous voulez aller au moment où vous voulez y aller, parce que ni les budgets ni les itinéraires ne le permettent. Et on ne trouve pas de trains rapides au Canada. En Europe et ailleurs, note-t-il, c’est le train rapide qui a permis à cette industrie de devenir concurrentielle.

Dépassé par l’automobile et l’avion

Au Canada, l’âge d’or du train a eu lieu il y a 100 ans.

C’est une époque où les compagnies ferroviaires se faisaient concurrence pour offrir les voyages en première classe les plus prestigieux.

En 1906, le Globe and Mail décrivait ainsi le Muskoka Express comme un palais volant . Ce train faisait le va-et-vient entre Toronto et la région des chalets au nord de la ville.

Les trains locaux savaient aussi innover. Au début du 20e siècle, plusieurs compagnies opéraient des trains de banlieues entre Hamilton, Toronto et les villes environnantes. La plupart du temps, les infrastructures étaient électriques, fait remarquer Ryan Katz-Rosene, professeur de l’Université d’Ottawa qui étudie l’infrastructure du train et les changements climatiques.

Si nous avions conservé ce modèle, dit-il, on vivrait aujourd’hui dans un autre univers où il aurait été plus facile de décarboniser.

Mais les gouvernements ont préféré investir dans les autoroutes et l’automobile est devenu le roi des moyens de transport.

Le nombre de passagers des trains a commencé à chuter dans les années 1920. Environ 51 millions de personnes prenaient le train sur une base annuelle à cette époque, selon des données de Globe and Mail. Cinq ans plus tard, le train avait déjà perdu 10 millions de ces passagers.

La population appréciait la liberté que procure la conduite automobile. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le bas prix de l’essence a enfoncé le clou dans le cercueil du train, selon un militant de Transport Action Canada, Harry Gow.

Les gens, dit-il, oubliaient le coût total d’un véhicule – amortissement du prêt, assurances et entretien – pour ne calculer que le coût de l’essence. Ils pensaient donc que c’était moins cher que le train.

L’automobile a bénéficié de l’appui des gouvernements. En 1946, Ottawa a ainsi adopté une loi spéciale pour favoriser la construction de routes dans les provinces.

Mais les petites communautés ont continué de revendiquer des trains de passagers. Et c’est à ce moment que Via Rail a fait son entrée en gare.

Via Rail : entre espoir et déceptions

Via Rail a été créée en tant que société de la Couronne en 1977. Mais il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que les gouvernements successifs, libéraux comme conservateurs, imposent des coupes à la société. En 1989, le ministre des Transports Benoît Bouchard impose des compressions d’un milliard de dollars sur 5 ans au budget de Via Rail, contrainte d’abandonner des routes partout au pays.

Ministre des Transports de 1997 à 2003, David Collenette appuyait le train, mais ce sentiment n’était pas généralisé, dit-il.

Les gens se disaient : la population va conduire ou prendre l’avion, alors on peut fermer ce service, on peut fermer cette route. Et malheureusement, on tente maintenant de rattraper notre retard.

S’il a milité pour qu’Ottawa investisse des centaines de millions de dollars dans Via Rail pendant son mandat, David Collenette déplore que l’essentiel de cet argent a servi au maintien et aux réparations plutôt qu’à l'amélioration des services.

La privatisation du Canadien National en 1995 n’a pas aidé la cause de Via, rappelle-t-il. Puisque le CN a acheté les wagons et les voies de chemin de fer, il s’est retrouvé en situation de monopole, forçant Via Rail à utiliser son réseau ferroviaire.

C’est ce qui explique les retards des trains de Via, qui doivent souvent attendre que ceux du CN aient fini de passer pour pouvoir emprunter les voies ferrées. Résultat : 72 % des trains de Via Rail ne sont pas à l’heure.

Y a-t-il de l’espoir pour les trains de passagers?

Professeure associée à l’Université de Toronto et à la chaire de recherche du Canada en infrastructure durable, Shoshanna Saxe, pense que le train est une pièce essentielle dans le paysage des transports au pays. Sa renaissance, affirme-t-elle, demandera cependant du temps et de l'argent.

Dans de bonnes conditions, le train peut transporter un grand nombre de personnes sur des distances rapprochées et éloignées, de façon rapide et efficace, en tout confort et en générant très peu de pollution , résume-t-elle.

Mais l’avenir du train de passagers au pays est loin d’être garanti.

Shoshanna Saxe explique que, si on peut toujours changer de direction, c’est cependant comme de manoeuvrer un gros navire, ça demande un momentum, et c’est difficile .

On ne bâtira pas un système à l’européenne en une année, mais la seule façon de régler le problème et de commencer à le régler.

Avec les informations de Philip Drost et Craig Desson