Les sentiers de ski de fond du mont Comi remis en état par des bénévoles après la tempête

Une corvée organisée samedi et lundi au mont Comi a permis de nettoyer les pistes de ski de fond encombrées de dizaines d’arbres tombés durant la tempête qui a balayé l'est du pays le 23 décembre.

En sept heures réparties sur deux jours, cinq bénévoles équipés de scies mécaniques ont retiré une cinquantaine d’arbres tombés sur les sentiers de ski de fond.

Une équipe de cinq bénévoles a retiré une cinquantaine d'arbres des sentiers de ski de fond du mont Comi. Photo : Fournie par Michel Briard

On a débité d'énormes arbres qui ont été déracinés, vraiment couchés en travers des pistes de ski de fond un peu partout dans la montagne , raconte Michel Briard, membre du comité de citoyens pour le développement durable du mont Comi, qui faisait partie de l’équipe de la corvée de nettoyage.

« On arrivait dans des zones où on pouvait compter de quatre à cinq arbres avec des diamètres jusqu’à 16 pouces, donc c’est très gros, d’après moi des arbres centenaires. » — Une citation de Michel Briard, bénévole de la corvée de nettoyage au mont Comi

Michel Briard raconte que c’est la première fois qu’il participait à une telle corvée de nettoyage après une tempête.

Habituellement, on n’a jamais eu de corvée : on va en faire à chaque printemps dans les pistes de vélo, regarder ce qui a pu tomber durant l’hiver, puis on va avoir quelques arbres à dégager. Mais là, on parle de plusieurs centaines d’arbres [qui sont tombés] , explique-t-il.

Les sentiers de ski de fond du mont Comi n'étaient pas praticables depuis la tempête du 23 décembre. Photo : Fournie par Michel Briard

Grâce au travail des bénévoles, les adeptes de ski de fond peuvent de nouveau s’adonner à leur sport favori sur les pistes du mont Comi.

Michel Briard indique cependant que les sentiers de raquette, qui deviennent des sentiers de vélo l'été, devront encore être dégagés d’ici le printemps.