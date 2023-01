Quelques conseils pour tenir ses résolutions du Nouvel An

Alors que se pointe une toute nouvelle année, plusieurs en profitent pour prendre des résolutions. À cette occasion, des experts déboulonnent certains mythes qui entourent les promesses du Nouvel An afin de rendre les objectifs plus facilement atteignables.

Bien qu'il soit courant d'encourager les gens à viser la lune , choisir des objectifs ambitieux ne fait qu'accroître le risque d'échec, soutient Jim Davies, professeur de sciences cognitives à l'Université Carleton.

Je suis pour l'ambition, mais vous pouvez commencer par quelque chose de plus petit, quelque chose de vraiment réaliste et réalisable , suggère-t-il.

Selon le professeur Davies, de nombreuses personnes placent la barre trop haut, en particulier lorsqu'il s'agit de résolutions liées à la santé telles que la perte de poids ou l'exercice.

M. Davies croit que les gens devraient plutôt choisir des objectifs qui suscitent un véritable engagement et qui peuvent se réaliser en plusieurs étapes gérables.

Fausses croyances

Alors que plusieurs pensent que les habitudes peuvent être cimentées en répétant un comportement pendant une durée déterminée, par exemple 21 jours ou un mois, le professeur de sciences cognitives à l'Université Carleton estime au contraire qu’il s’agit d’un mythe.

Selon Jim Davies, la science n’a pas encore clairement étayé cette théorie et les mauvaises habitudes peuvent revenir au galop.

Le professeur ajoute qu’il n'y a pas de délai précis après lequel un comportement devient une habitude enracinée. Tout dépend de la personne et de la situation, dit-il.

Si vous voulez installer une bonne habitude, vous devez continuer à le faire jusqu'à ce que cela vous semble habituel, ce qui signifie que vous ne prenez pas la décision de le faire chaque fois , explique M. Davies.

Le professeur constate que beaucoup de personnes ont du mal à abandonner les mauvaises habitudes : c’est pourquoi il suggère de les remplacer par des comportements alternatifs.

Par exemple, pour briser l'habitude de fumer une cigarette au milieu de l'après-midi, M. Davies conseille plutôt de réfléchir à la façon dont ces envies sont déclenchées et de répondre par une action alternative telle que boire du café noir.

Les déclencheurs peuvent être une heure de la journée, un état corporel comme la faim, des personnes autour de vous ou encore un endroit , dit-il.

Trouver une vraie raison derrière l’objectif

Karen Strang Allen est coach de vie certifiée à Kanata. Elle aide ses clients à se fixer et à atteindre des objectifs.

Selon elle, de nombreuses personnes ne parviennent pas à être fidèles à leurs résolutions du Nouvel An parce qu'elles n'ont pas un bon facteur de motivation.

Ces gens n'ont pas le "pourquoi ?" fort. Ils se disent qu'ils devraient faire quelque chose, mais ils n'ont pas de raison suffisante pour le faire , explique Mme Strang Allen.

Par exemple, quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer a plus de chances de réussir s'il peut lier ses efforts à une plus grande motivation, comme le désir de vivre plus longtemps ou de monter les escaliers sans être essoufflé, explique la coach de vie.

C'est lié aux sentiments. C'est lié aux résultats. Quelle est la chose que j'accomplirai si je fais cela? Pourquoi est-ce important?

Karen Strang Allen souligne que le fait de prendre une résolution est significatif même si on ne réussit pas.

Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un objectif final. Il s'agit de regarder qui vous devenez dans le processus , dit-elle.

