Les funérailles du policier tué dans le comté de Haldimand sont prévues pour mercredi

Les funérailles se tiendront à l’aréna Sadlon de Barrie à 11 h. Si l’ensemble de la cérémonie est privée, elle sera toutefois diffusée en direct sur internet via les réseaux sociaux de l’OPP.

L’organisation des funérailles a été annoncée lundi, tandis que la police continue d’enquêter sur le meurtre du jeune policier. Randall McKenzie, 25 ans, et Brandi Stewart-Perry, 30 ans, sont tous deux accusés d’homicide.

Dans le comté de Haldimand, le Caledonia Lions Hall offrira aussi une diffusion des funérailles pour la communauté.

Le porte-parole pour l’OPP Bill Dickson dit que la police prévoit que des milliers de policiers et de premiers répondants assisteront aux funérailles.

On attend des milliers de policiers et pas seulement de l’Ontario, mais de partout, qui viendront se réunir et dire au revoir à un policier, mais aussi célébrer la vie d’un jeune policier , explique Bill Dickson.

À Barrie, le public est invité à suivre la procession jusqu’à l’aréna. L’itinéraire sera partagé par la police provinciale mardi.

Grzegorz Pierzchala a travaillé et vécu dans le comté de Haldimand pendant 10 mois avant d’être tué. Sa mort a entraîné une vague de sympathie et de soutien pour sa famille et la police provinciale à Haldimand.

C’est une expérience et un moment horrible pour tout le monde, mais le soutien a été phénoménal, précise Bill Dickson.

La maire de Haldimand, Shelley Bentley, a présenté ses condoléances à la famille du défunt policier, à ses amis et collègues dans un communiqué. Elle y explique que la communauté a besoin de se rassembler pour faire ce deuil.