Les yeux déjà tournés vers le prochain festival Toboggan

Cette affluence n’étonne pas Nicolas Racine, le président-directeur général de BLEUFEU.

On était confiants. On savait que les gens allaient se présenter après deux ans d’annulations des festivités sur la Grande Allée à cause de la pandémie. Et il ne faisait pas froid , déclare-t-il.

Le choix de la gratuité, une option payante

Pour la première fois, les spectacles étaient en accès libre. Pas besoin de payer le prix d’un billet pour y assister. Nicolas Racine pense que ce choix de la gratuité en a motivé plus d'un à se déplacer.

Le PDG note que les touristes étaient au rendez-vous. Ce qui lui fait dire que Québec gagne en popularité à l’étranger. Dernière preuve en date, début décembre, le guide pour voyageurs Lonely Planet classait la Capitale-Nationale dans son palmarès des 10 villes les plus festives pour célébrer le jour de l’An.

« Je suis persuadé qu’on peut se tailler une bonne place dans le choix des touristes quand vient le temps de décider où ils vont aller dans le temps des fêtes. » — Une citation de Nicolas Racine, PDG de BLEUFEU

L’équipe de BLEUFEU va se réunir dès la semaine prochaine pour commencer à brosser les grandes lignes du prochain Toboggan, en s’appuyant sur ce qui a marché et sur ce qui a moins marché cette fois-ci.

On va bonifier notre événement pour faire encore mieux en décembre , annonce Nicolas Racine.

Retour sur le Nouvel An sur la Grande Allée : entrevue Nicolas Racine de BLEUFEU ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi Retour sur le Nouvel An sur la Grande Allée : entrevue Nicolas Racine de BLEUFEU. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

En parallèle, lui et ses collaborateurs ont déjà commencé la mise en chantier du prochain Festival d’été de Québec (FEQ) qui aura lieu en juillet et dont certaines activités pourraient se dérouler sur la place George-V, devant le manège militaire, comme ce fut le cas en 2019. Les travaux d’aménagement qui sont en cours doivent prendre fin en juin.

D'après l'entrevue de Tanya Beaumont pendant l'émission C'est encore mieux l'après-midi