Un homme coincé sur une île à Drummondville secouru par les pompiers

« Quand il est arrivé avec les pompiers sur la terre ferme, il avait froid aux mains et il avait faim. Il avait apporté des provisions pour quelques jours seulement. Il se portait bien et ne voulait pas d’aide médicale. On lui a donné des hot pacs pour se réchauffer les mains. Puis il a été pris en charge par la Sûreté du Québec », rapporte le chef de la division du Service de sécurité incendie et de la sécurité civile de Drummondville, Andrew Barr.

Sur l’île, située près de l’autoroute 20 et du club de golf, il était encore possible lundi d’y apercevoir des bâches et quelques éléments qui s’apparentent à un camp de fortune.

Ça faisait trois jours qu’il était là. ll a traversé quand il y avait moins d’eau et la rivière était gelée à ce moment-là. Et puis avec la pluie et le redoux qu’on a connus dans les derniers jours, le niveau d’eau est monté , poursuit-il.

Après l'intervention, la Sûreté du Québec confirme avoir reconduit l'homme à un domicile, à Drummondville.

Une courte et une rare intervention

Ce sont des cris de l’homme lundi matin qui ont alerté un voisin du secteur. Ce dernier a appelé le 9-1-1. Quand les policiers de la Sûreté du Québec se sont présentés sur place, ils ont dû faire appel aux pompiers. Un canot pneumatique a été utilisé pour se rendre jusqu'à l'île.

L’intervention a été courte - une trentaine de minutes - et demeure assez rare, selon le chef du Service de sécurité incendie.

Ça n’arrive pas souvent. Par le passé, on est allés chercher quelques personnes, mais surtout l’été. Ce sont des personnes qui évaluent mal le courant de la rivière Saint-François. Elles s’aventurent et ne sont plus capables de revenir sur le terre ferme donc elles se rendent sur une île parce qu'elles sont plus près , soutient-il.